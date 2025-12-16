על פי דיווחים ראשוניים מחו"ל, דיסני מפתחת סרט לייב-אקשן חדש על הנבל גסטון מ"היפה והחיה" – עם תסריט מקורי, צוות יצירתי מנוסה והרפתקאות מלאות אקשן. כל הפרטים על הפרויקט המסקרן

דיסני נמצאת בשלבים ראשוניים של פיתוח סרט לייב-אקשן שמתמקד בדמותו של גסטון, הנבל האיקוני מסרט האנימציה "היפה והחיה". על פי דיווחים של אתר הבידור Deadline, התסריט נכתב בידי דייב קלהאם, והמפיקה מישל רג'וואן עומדת בראש הפרויקט. בשלב זה, עדיין אין במאי לסרט.

גסטון הוצג לראשונה בסרט האנימציה הקלאסי של דיסני משנת 1992, כצייד יהיר ואכזרי המעוניין במערכת יחסים רומנטית עם הגיבורה בל. בסופו של דבר, גסטון הופך לאויבו העיקרי של החיה, ומנסה להרוג אותו.

דיסני יצרה גרסה לייב-אקשן של הסיפור ב-2017, בה כיכב לוק אוונס בתפקיד גסטון, והסרט זכה להצלחה מסחררת עם הכנסות של יותר ממיליארד דולר. בעקבות זאת, דובר על סדרת טלוויזיה שתתמקד בדמות, עם אוונס בתפקיד, אך הפרויקט בוטל.

פרטים ראשוניים על הפרויקט

לפי מידע ראשוני שנמסר לאתר Deadline ממקורות מקורבים, העלילה של הסרט החדש תהיה מקורית לחלוטין, עם שחקן חדש בתפקיד הראשי. המקורות מציינים כי הסרט יכלול אלמנטים הרפתקניים בסגנון הירואי וסוער, והאולפן מביע התלהבות רבה מהרעיון. גרסה מוקדמת יותר של התסריט נכתבה על ידי קייט הרון ובריוני רדמן.

הפרויקט הזה מצטרף למגמה של דיסני להפוך נבלים אהובים לגיבורים ראשיים בגרסאות לייב-אקשן, כמו במקרים של סרטים אחרים מהקלאסיקות שלה.