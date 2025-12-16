הנשיא דונלד טראמפ צוטט אמש, מביע ביקורת מרומזת כלפי ישראל, בנושא חיסול בכיר חמאס ברצועה. הדברים סוקרו בהרחבה בישראל, אך טראמפ לא עצר שם.
בשיחתו אמש עם כתבים בבית הלבן, התבטא טראמפ בהרחבה בקשר לשורה של נושאים, ביניהם גם ישראל.
אמירה אחת שתפסה את אוזנם של רבים הייתה ציטוט מטעם הנשיא, לפיו ארה"ב "תבחן אם ישראל הפרה את הפסקת האש" בחיסול שבוצע.
אך אמירה זו שסוקרה בהרחבה התגלתה כאמירת אגב רטורית של הנשיא, וככל הנראה ללא חשיבות או משקל מכריע.
ראשית הכחיש טראמפ בתוקף דיווחים על מתחים עם ישראל. כאשר נשאל האם ישראל "משבשת את תוכנית השלום"והאם נזף בנתניהו, הנשיא ענה באופן נחרץ.
"ממש לא, ישראל ואני מסתדרים מצוין. היחסים שלי עם ביבי הם טובים מאוד, זה ברור. ניצחנו יחד את איראן, הסרנו את האיום הגרעיני וכך עשינו שלום".
בנושא עזה הבהיר הנשיא כי פירוק חמאס מנשקו, עדיין על הפרק: "יש לנו מדינות שיכולות להיכנס לעשות את זה, אם נבחר. אבל חמאס אמרו שהם יתפרקו בעצמם, אז אנחנו נחכה לראות איך זה יקרה, אם הם שיקרו או לא".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
א
ה"דיווח" על "קרע" בין נתניהו לטראמפ הוא מנטרה יומיארה"בת של תקשורת השמאל!בכל היסטוריית היחסים בין ראש ממשלה ישראלי לנשיא אמריקאי - ובמדינה או בארה"ב, לא היו מעולם כיחסים...
ה"דיווח" על "קרע" בין נתניהו לטראמפ הוא מנטרה יומיארה"בת של תקשורת השמאל!בכל היסטוריית היחסים בין ראש ממשלה ישראלי לנשיא אמריקאי - ובמדינה או בארה"ב, לא היו מעולם כיחסים בין נתניהו לטרמאפ , בתיאום, בשיתוף הפעולה ובאין סוף הביקורים בבית הלבן!!המשך 10:30 16.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי לוי
יחסים טובים מאוד---------------------------השמאל הישראלי רק הורס10:52 16.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ה"דיווח" על "קרע" בין נתניהו לטראמפ הוא מנטרה יומיארה"בת של תקשורת השמאל!בכל היסטוריית היחסים בין ראש ממשלה ישראלי לנשיא אמריקאי - ובמדינה או בארה"ב, לא היו מעולם כיחסים...
ה"דיווח" על "קרע" בין נתניהו לטראמפ הוא מנטרה יומיארה"בת של תקשורת השמאל!בכל היסטוריית היחסים בין ראש ממשלה ישראלי לנשיא אמריקאי - ובמדינה או בארה"ב, לא היו מעולם כיחסים בין נתניהו לטרמאפ , בתיאום, בשיתוף הפעולה ובאין סוף הביקורים בבית הלבן!!המשך 10:30 16.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר