אחרי הדיווח על זעם נגד ישראל ונזיפה לראש הממשלה, הנשיא טראמפ חשף את כל האמת בבית הלבן

הנשיא דונלד טראמפ צוטט אמש, מביע ביקורת מרומזת כלפי ישראל, בנושא חיסול בכיר חמאס ברצועה. הדברים סוקרו בהרחבה בישראל, אך טראמפ לא עצר שם.

בשיחתו אמש עם כתבים בבית הלבן, התבטא טראמפ בהרחבה בקשר לשורה של נושאים, ביניהם גם ישראל.

אמירה אחת שתפסה את אוזנם של רבים הייתה ציטוט מטעם הנשיא, לפיו ארה"ב "תבחן אם ישראל הפרה את הפסקת האש" בחיסול שבוצע.

אך אמירה זו שסוקרה בהרחבה התגלתה כאמירת אגב רטורית של הנשיא, וככל הנראה ללא חשיבות או משקל מכריע.

ראשית הכחיש טראמפ בתוקף דיווחים על מתחים עם ישראל. כאשר נשאל האם ישראל "משבשת את תוכנית השלום"והאם נזף בנתניהו, הנשיא ענה באופן נחרץ.

"ממש לא, ישראל ואני מסתדרים מצוין. היחסים שלי עם ביבי הם טובים מאוד, זה ברור. ניצחנו יחד את איראן, הסרנו את האיום הגרעיני וכך עשינו שלום".

בנושא עזה הבהיר הנשיא כי פירוק חמאס מנשקו, עדיין על הפרק: "יש לנו מדינות שיכולות להיכנס לעשות את זה, אם נבחר. אבל חמאס אמרו שהם יתפרקו בעצמם, אז אנחנו נחכה לראות איך זה יקרה, אם הם שיקרו או לא".