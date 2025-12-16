תיעוד חדש מפיגוע הירי בחוף בונדי באוסטרליה הציג גבר שניסה להתעמת עם המחבלים, כשהוא הצליח להפיל אחד מהם לקרקע ולקחת את נשקו – זמן קצר לפני שנורה למוות

תיעוד דרמטי חדש שפורסם היום (שלישי) ברשתות החברתיות באוסטרליה מציג תקרית שהתרחשה במהלך רגעי הטבח בחוף בונדי שבסידני, כאשר גבר ניסה להתעמת עם המחבלים – לפני שנורה למוות.

תיעוד חדש מהפיגוע באוסטרליה: בסרטון נראה אדם המתעמת עם שני המחבלים ומצליח לקחת רובה שהחזיק אחד מהם @itamargalit pic.twitter.com/hmcZ5GKi47 — כאן חדשות (@kann_news) December 16, 2025

בסרטון נראה כי גבר יוצא מרבו ומסתער על אחד המחבלים, כשהוא מצליח להפיל אותו לקרקע. השניים נאבקו על הרצפה, עד שלבסוף הגבר הצליח להוציא את רובה הציד מידי המחבל ולהחזיק בו. בהמשך נראה גם הגשר שעליו המחבלים התבצרו לפני שנורו על ידי השוטרים.

הסרטון מסתיים מבלי להראות מה עלה בגורלו של הגבר שנאבק במחבל, אך בתיעודים אחרים שפורסמו נראה כי הוא ואשתו נהרגו והיו ושרועים מתים על הקרקע. זהותם לא אומתה, אך התיעודים שהראו את ההרוג הציגו כי הוא היה לבוש באותה חולצה סגולה מהסרטון שהציג את העימות עם המחבל.