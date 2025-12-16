במהלך דיון הקבינט בשבוע שעבר, ראש השב"כ דוד זיני אמר לשרים כי "האיום של החטיפות לא ירד, הוא עלה והוא יעלה, כי יש מחיר לאופן שבו שילמנו על שחרור החטופים"

אזהרה חריגה: ראש השב"כ דוד זיני אמר לשרים בדיון הקבינט המדיני ביטחוני שנערך בשבוע שעבר כי "האיום של החטיפות לא ירד, הוא עלה והוא יעלה, כי יש מחיר לאופן שבו שילמנו על שחרור החטופים". כך דווח הבוקר (שלישי) בעיתון ידיעות אחרונות.

לפי הדיווח, המתבסס על דבריהם של שלושה מקורות שנכחו בדיון, דבריו של ראש השב"כ לא נאמרו כחוות דעתו על עסקאות החטופים שנעשו מול חמאס במהלך המלחמה, ואם היה נכון לשלם את המחיר של שחרור האסירים והמחבלים בתמורה, אלא סביב דיון מקצועי חסוי שעלה בקבינט בעניין צעדי אבטחה נדרשים בתחום הטיסות והתעופה.

"זו לא הפעם הראשונה שזיני אומר את האמירה הזאת בדיונים הסגורים, כניתוח מקצועי שלו של האיומים" אמרו הגורמים. "הוא מדבר על כך שארגוני הטרור ואויבינו ראו שמשתלם לחטוף ישראלים, ושהאיום של חטיפות ישראלים בארץ ובעולם עלה".

בשב"כ לא הכחישו את הדיווח, אך סירבו להתייחס ישירות לדברים ומסרו בתגובה כי הם "לא מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים".