דובר צה"ל עדכן כי ציר 10 שבגזרת החטיבה המרחבית פארן לא יפתח היום (שלישי), זאת על מנת לשמור על ביטחון המטיילים. ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב מחודשת ובהתאם לתנאי מזג האוויר.

עוד נאמר כי מחר תתבצע הערכת מצב נוספת בנושא פתיחתו של הציר. "צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים", נמסר.

כזכור, ציר 10 היה אמור להיפתח במהלך ימי חג החנוכה, מאתמול עד ה-22 בדצמבר, בכל יום בין השעות 08:00 ל-14:45. עם זאת, ביום ראשון הודיעו כי הציר לא יפתח לאור תנאי מזג האוויר, וכעת סגירת הציר הוארכה כאמור ביום נוסף.

"צה"ל ממשיך להתאמן בשטחי האש בדרום ובצפון הארץ גם במהלך חג החנוכה. לאור זאת, חלק משטחי האש בדרום הארץ יישארו סגורים לכניסת מטיילים וחלק משטחי האש ייפתחו לכניסת מטיילים. שטחי האש בצפון הארץ יהיו סגורים לכניסת מטיילים" נאמר. "כל הגעה לשטח צבאי מצריכה תיאום ואישור מראש. הגעה לשטח צבאי ללא תיאום ואישור מראש מסכנת את ביטחון המטיילים. כניסת מטיילים לשטחים המותרים תתאפשר בתיאום של לפחות שלושה ימים מראש מול המתא"ם, התיאום לא יתבצע בשבת. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים, ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם".