יומיים אחרי הפיגוע הקטלני בסידני, שגריר אוסטרליה בישראל אמיר מימון הגיע לזירת הטבח בחוף בונדי, שם הניח תפילין עם נציגי חב"ד וכן הניח פרחים לזכר 15 הנרצחים

יומיים אחרי פיגוע הירי הקטלני בסידני, שגריר ישראל באוסטרליה אמיר מימון וצוות השגרירות המקומית הגיעו הבוקר (שלישי) לזירת הפיגוע בחוף בונדי, שם מסרו הצהרה לתקשורת והניחו פרחים לזכרם של 15 הנרצחים. בתיעוד שפורסם מהאירוע נראה כי השגריר גם הניח תפילין בזירת הפיגוע, יחד עם שליחי חב"ד.

במקביל, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, הגיע הבוקר לביקור בזק בסידני כדי חזק ולתמוך בקהילה היהודית המקומית בעקבות הפיגוע הקשה. במסגרת הביקור צפוי שיקלי לבקר את הפצועים בבתי החולים, להשתתף בלוויות, לנחם את משפחות הנרצחים ולקיים מפגשים עם חברי הקהילה היהודית ומנהיגיה.

עוד נמסר כי משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, בשיתוף הסוכנות היהודית, הוציא משלחת של מטפלים בטראומה ופסיכולוגים מומחים, שנחתה בשעות אלו בסידני וצפויה להעניק סיוע מקצועי לקהילה היהודית המקומית.