משטרת ישראל עדכנה כעת (שלישי) על חסימות ופתיחות של כבישים ברחבי הארץ, זאת בעקבות מזג האוויר הסוער.
כל הפרטים:
- כבישים 40 ו-13 פתוחים כעת לתנועה
- כביש 12 חסום מצומת שיזפון עד היציאה מאילת (כיכר העוגן)
- כביש 90: פתוח מאילת עד צומת הערבה. כביש 25 פתוח, כביש 31 סגור. בנוסף חסימה על 90 מצומת הלידו עד עין בוקק.
- כביש 222: חסום בין רתמים לצאלים
- כביש 234: חסום בגשר צאלים
"במשטרה קוראים לציבור לנהוג באחריות, להישמע להנחיות השוטרים בשטח ולהימנע מנסיעה בכבישים חסומים" נמסר. "לאורך היום יימשכו הערכות מצב במחוז הדרומי, והציבור יעודכן בזמן אמת בכל שינוי".
