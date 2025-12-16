משטרת ישראל עדכנה כעת (שלישי) על חסימות ופתיחות של כבישים ברחבי הארץ, זאת בעקבות מזג האוויר הסוער. 

כל הפרטים:

  • כבישים 40 ו-13 פתוחים כעת לתנועה
  • כביש 12 חסום מצומת שיזפון עד היציאה מאילת (כיכר העוגן)
  • כביש 90: פתוח מאילת עד צומת הערבה. כביש 25 פתוח, כביש 31 סגור. בנוסף חסימה על 90 מצומת הלידו עד עין בוקק.
  • כביש 222: חסום בין רתמים לצאלים
  • כביש 234: חסום בגשר צאלים

"במשטרה קוראים לציבור לנהוג באחריות, להישמע להנחיות השוטרים בשטח ולהימנע מנסיעה בכבישים חסומים" נמסר. "לאורך היום יימשכו הערכות מצב במחוז הדרומי, והציבור יעודכן בזמן אמת בכל שינוי".