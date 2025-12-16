08:22

תיעוד: שגריר ישראל באוסטרליה הניח תפילין בזירת הפיגוע בסידני

08:09

בעקבות מזג האוויר: אלו הכבישים שנותרו חסומים לתנועה

07:44

אסון בכביש 2: גבר עצר בצד בשל תקלה - ונהרג מפגיעת רכב חולף

07:29

דיווח: המחבלים מאוסטרליה עברו "אימון צבאי" בחו"ל

07:10

10 מיליארד דולר: טראמפ בתביעת ענק נגד רשת BBC

23:15

טראמפ: "קרובים יותר מאי פעם לשלום בין אוקראינה לרוסיה"

22:55

טראמפ על חיסול בכיר חמאס: "נבחן אם ישראל הפרה את הפסקת האש"

22:28

חני נחמיאס ואוראל צברי לסרוגים: הסודות מאחורי "היפה והחיה"

21:12

הערעור בהאג נדחה: צו המעצר נגד רה"מ נתניהו וגלנט נותר בתוקף

21:05

ישראל התעקשה: טורקיה ספגה מכה ונשארת רחוק מעזה

20:22

בעקבות הגשמים: העיר אילת נצורה מכל הכיוונים

19:53

מחושך לאור: רבש"צ שתולה הדליק חנוכייה בבית שנפגע מטיל נ"ט

19:49

המחלה הקטלנית התפרצה בישראל: "מאה אחוזי תמותה"

19:29

ניצחון ענק ליועמ"שית: "לא הצלחנו"

19:06

מד"א בהודעת חירום לציבור: "פגיעה חמורה"

19:03

אימו של הירש גולדברג-פולין חושפת: כך אני מדליקה נרות חנוכה

18:52

הצהרה דרמטית: ליברמן מנחית מכת מוות על השמאל

18:36

מדד המחירים ירד בחודש נובמבר, עליות בשכר הדירה והבנייה

18:30

ראש ה-FBI חושף: סוכל פיגוע פלסטיני "עצום" בארה"ב

18:22

אמירה מפתיעה מהאיחוד האירופאי: "חמאס הוא המחסום לשלום"

08:22

תיעוד: שגריר ישראל באוסטרליה הניח תפילין בזירת הפיגוע בסידני

08:09

בעקבות מזג האוויר: אלו הכבישים שנותרו חסומים לתנועה

07:44

אסון בכביש 2: גבר עצר בצד בשל תקלה - ונהרג מפגיעת רכב חולף

07:29

דיווח: המחבלים מאוסטרליה עברו "אימון צבאי" בחו"ל

07:10

10 מיליארד דולר: טראמפ בתביעת ענק נגד רשת BBC

23:15

טראמפ: "קרובים יותר מאי פעם לשלום בין אוקראינה לרוסיה"

22:55

טראמפ על חיסול בכיר חמאס: "נבחן אם ישראל הפרה את הפסקת האש"

22:28

חני נחמיאס ואוראל צברי לסרוגים: הסודות מאחורי "היפה והחיה"

21:12

הערעור בהאג נדחה: צו המעצר נגד רה"מ נתניהו וגלנט נותר בתוקף

21:05

ישראל התעקשה: טורקיה ספגה מכה ונשארת רחוק מעזה

20:22

בעקבות הגשמים: העיר אילת נצורה מכל הכיוונים

19:53

מחושך לאור: רבש"צ שתולה הדליק חנוכייה בבית שנפגע מטיל נ"ט

19:49

המחלה הקטלנית התפרצה בישראל: "מאה אחוזי תמותה"

19:29

ניצחון ענק ליועמ"שית: "לא הצלחנו"

19:06

מד"א בהודעת חירום לציבור: "פגיעה חמורה"

19:03

אימו של הירש גולדברג-פולין חושפת: כך אני מדליקה נרות חנוכה

18:52

הצהרה דרמטית: ליברמן מנחית מכת מוות על השמאל

18:36

מדד המחירים ירד בחודש נובמבר, עליות בשכר הדירה והבנייה

18:30

ראש ה-FBI חושף: סוכל פיגוע פלסטיני "עצום" בארה"ב

18:22

אמירה מפתיעה מהאיחוד האירופאי: "חמאס הוא המחסום לשלום"