אסון בצד הכביש: גבר בן 21 נהרג בתאונת דרכים שהתרחשה הלילה (בין שני לשלישי) בכביש 2 סמוך למחלף וינגייט, לאחר שככל הנראה עצר בצד הדרך בעקבות תקלה טכנית – ונפגע מרכב חולף. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.

עוד נאמר כי אישה נוספת, שתוארה כצעירה בת 20, קיבלה טיפול רפואי מהצוותים בזירה, ופונתה לבית החולים מאיר כשמצבה מוגדר בינוני והיא סובלת מחבלות בגופה.

פרמדיק עידן שינה וחובשי מד"א דניאל שבע, אסתר רוזנטל, סיפר כי "הפצוע שכב במרכז הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שככל הנראה שעצר בצד הדרך בעקבות תקלה טכנית ונפגע מרכב חולף. התחלנו לבצע פעולות החייאה ממושכות ונלחמנו ארוכות על חייו, אך מצבו לא הוטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה מעניקים כעת טיפול רפואי לצעירה כבת 20 שנפצעה באורח בינוני ומפנים אותה לבית החולים כשמצבה יציב".