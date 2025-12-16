מקורות ביטחוניים באוסטרליה אמרו לרשת ABC כי שני המחבלים שביצעו את הפיגוע בחוף בונדי שבסידני ביקרו בפיליפינים – במטרה לעבור אימונים צבאיים. כעת נבדק האם היה להם קשר לרשת ג'יהאדיסטית עולמית

חקירת הפיגוע הקטלני באוסטרליה נמשכת: מקורות ביטחוניים אמרו הבוקר (שלישי) לרשת ABC News האוסטרלית כי המחבלים שביצעו את הפיגוע בחוף בונדי שבסידני ביקרו בפיליפינים בנובמבר האחרון – במטרה לעבור "אימונים בסגנון צבאי". לפי הדיווח, חוקרי המשטרה בודקים כעת האם לשני המחבלים היה קשר לרשת ג'יהאדיסטית עולמית.

במשטרה לא אישרו את הדיווח באופן רשמי, את ציינו בהצהרה שפורסמה לאחר מכן כי ממצאי החקירה עד כה מצביעים על כך שהמתקפה בוצעה בהשראת דאעש. לדבריהם, שני דגלי דאעש שהוכנו בעבודת יד אותרו ברכבם של המחבלים, לצד מטעני חבלה מאולתרים.

בשלב הזה, ההערכה של היחידה האוסטרלית ללוחמה בטרור היא שהמחבלים – סג'יד אכרם, שחוסל בזירת הפיגוע, ובנו נאביד אכרם שנפצע באורח קשה ואושפז – נשבעו אמונים לדאעש לפני הטבח. עם זאת, ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי ציין כי הרשויות סבורות שהמחבלים פעלו לבדם ולא כחלק מתא או רשת טרור מאורגנת.