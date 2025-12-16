נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיש תביעה נגד רשת ה-BBC, זאת לאחר שנטען כי שידרו נאום ערוך שלו מיום הפריצה לקפיטול אשר יצר רושם מוטעה לכך שהוא עודד אלימות. בתביעה טראמפ האשים את הרשת בהכפשה ודרש 10 מיליארד דולר

מחיר השקר: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיש הלילה (שלישי) תביעת ענק נגד תאגיד השידור הבריטי BBC, זאת לאחר שנטען כי שידרו נאום ערוך שלו מיום הפריצה לקפיטול אשר יצר רושם מוטעה לכך שהוא עודד אלימות בניסיון לעצור את הבחירות.

בתביעה טראמפ האשים את הרשת הבריטית בהכפשה וכן בהפרת החוק בפלורידה – שם הוגשה התביעה לבית המשפט הפדרלי. כשהוא דורש מה-BBC פיצויים על סך של 10 מיליארד דולר, המחולקים ל-5 מיליארד על כל אחד מסעיפי התביעה.

על פי התביעה, סרט תיעודי ששודר בתכנית Panorama לפני הבחירות האחרונות לנשיאות כלל עריכה מגמתית של נאומו מיום אירועי ה-6 בינואר 2021, כך שהדברים הוצגו כאילו עודד תומכיו לפרוץ לקפיטול ולהשתמש באלימות. במציאות, טוען טראמפ, הדברים נאמרו בהקשר הפוך לחלוטין, כאשר קרא למפגינים “לפעול בדרכי שלום ובאהבה”.

חשיפה של עיתון הטלגראף הבריטי הוציאה לאור את המניפולציה שביצעו ה-BBC, ובעקבותיה טראמפ שלח מכתב לרשת השידור ודרש התנצלות ו"גניזה מלאה של הסרט", לצד תשלומי פיצויים על "הנזק שנגרם". בעקבות האיום, הסרט הוסר משירות הסטרימינג של ה-BBC, והתאגיד פרסם התנצלות פומבית בפני הנשיא טראמפ. בהמשך מנכ"ל ה-BBC טים דייווי וראש חטיבת החדשות דבורה טרנס, התפטרו מתפקידיהם. עם זאת, ברשת דחו באופן מוחלט את דרישת טראמפ לפיצויים – בטענה כי אין בסיס לתביעת דיבה נגדם.