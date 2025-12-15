נשיא ארצות הברית אמר כי הממשל האמריקני בוחן האם החיסול שבוצע על ידי ישראל מהווה הפרה של הפסקת האש, ובהמשך הכחיש דיווחים על נזיפה בראש הממשלה נתניהו והדגיש כי היחסים בין וושינגטון לירושלים נותרו טובים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שני) במסיבת עיתונאים לשאלה האם חיסול בכיר חמאס, ראאד סעד, שבוצע על ידי ישראל, ייחשב כהפרה של הסכם הפסקת האש, ואמר כי הממשל האמריקני בוחן את הנושא.

בנוסף, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל במסיבת העיתונאים על הדיווחים שלפיהם נזף בראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות החיסול, והשיב: "לא, ישראל ואני הסתדרנו טוב מאוד. מערכת היחסים שלי עם נתניהו היא כמובן מערכת יחסים טובה מאוד".

טראמפ הוסיף: "תראו, אנחנו חיסלנו את איראן, אנחנו עם המטוס הזה ממש כאן, חיסלנו עם מפציץ ה-B-2, חיסלנו את האיום הגרעיני האיראני. ובגלל זה הצלחנו לעשות שלום במזרח התיכון".

לדבריו, "יש לנו מערכת יחסים טובה מאוד עם ישראל. למעשה יש לנו מערכת יחסים טובה מאוד עם כמעט כל אחד במזרח התיכון".