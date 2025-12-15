הנשיא האמריקני אמר כי הוא מקיים שיחות אינטנסיביות עם מנהיגי רוסיה, אוקראינה ומדינות אירופה, על רקע פגישות הפסגה בברלין, וציין כי נדרש תיאום בין הצדדים כדי להביא לסיום המלחמה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (שני) במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי "אנחנו קרובים מתמיד לפתרון המלחמה בין רוסיה לאוקראינה".

לדברי טראמפ, הוא קיים שיחות עם ראשי מדינות רבים, בהם נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי ומנהיגי מדינות אירופה, וציין כי קיבל מהם תמיכה במאמצים להביא לסיום הלחימה. "אנחנו מקבלים תמיכה עצומה ממנהיגים אירופאים, גם הם רוצים לסיים את זה", אמר.

טראמפ הוסיף כי ניהל שיחות נוספות בנושא גם בשעות האחרונות. "ניהלנו שיחה טובה מאוד לפני כשעה עם מנהיגים אירופאים בנוגע למלחמה בין רוסיה לאוקראינה. היה דיון טוב מאוד, נראה שהדברים מתקדמים, אבל אנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן", ציין.

בהתייחסו לעמדות הצדדים אמר טראמפ: "ברגע זה, רוסיה רוצה לסיים את זה. הבעיה היא שכולם רוצים לסיים את זה ואז פתאום הם לא עושים את זה. גם רוסיה וגם אוקראינה משנות את דעתן מפעם לפעם, ואנחנו צריכים להביא אותן לאותו ראש". לדבריו, "אני חושב שזה עובד. זו הייתה שיחה טובה מאוד".

הדברים נאמרו על רקע היום השני לפגישות הפסגה המתקיימות בברלין בין נציגי האיחוד האירופי, ארצות הברית ואוקראינה. את ארצות הברית מייצג שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף, ולצדו משתתף גם מקורבו של טראמפ, ג'ארד קושנר.