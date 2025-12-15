למרות הלחצים של טורקיה וקטאר, ארצות הברית הודיעה על כנס לפיתוח כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, וארדואן וטורקיה לא הוזמנו

כבר מחר פיקוד מרכז האמריקאי, לניהול המזרח התיכון, יקיים כנס מדיני רחב היקף כהכנה לשלב השני של עסקת הפסקת האש בעזה, יחד עם כינוס מדינות אפשריות לכוח שמירת השלום. בעקבות ההתעקשות הישראלית, טורקיה נשארה מחוץ לרשימה.

פיקוד המרכז של ארצות הברית מקיים בדוחא, בירת קטאר, כינוס דיון מיוחד לקידום ובחינת אפשריות להקמת כוח הייצוב הבינלאומי, שאמור לנהל את עזה ולפרק את חמאס מנשקו בשלב השני של העסקה.

לא פחות מ-45 מדינות שונות צפויות להגיע למאורע, כאשר ביניהן מדינות מהאזור, מדינות מוסלמיות מחוץ למזרח התיכון, מדינות מאירופה וארה"ב. אך טורקיה לא הוזמנה, למרות חלקה במגעים מאחורי הקלעים.

על פי הדיווחים, ישראל מתמידה בווטו עיקש כנגד שיתוף ארדואן ונוכחותם של כוחות טורקיים בשטח רצועת עזה.

זאת למרות שקטאר וטורקיה עצמה מפעילות מכבש לחצים מתואם על ארצות הברית ומדינות נוספות, בניסיון להביא לשיתופה של טורקיה במאמץ.