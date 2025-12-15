בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג דחה ערעור שהגישה ישראל. בהחלטה נקבע כי צו המעצר שהוצא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו נותר בתוקף. לצד צו המעצר נגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט

שופטי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג דחו היום (שני) את הבקשה שהגישה ישראל לבטל החלטה קודמת הנוגעת להמשך חקירת התביעה בפרשת המלחמה בעזה. בהחלטתם קבעו השופטים כי החקירה יכולה לכלול גם אירועים שהתרחשו לאחר מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר 2023, שפתחה את הלחימה.

משמעות ההחלטה היא שהחקירה נמשכת, וכי צו המעצר שהוציא בית הדין בשנה שעברה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו נותר בתוקף, לצד צו המעצר נגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

ישראל דוחה את סמכות בית הדין הפלילי הבינלאומי, וטוענת כי אינה חברה בו וכי פעולותיה בעזה נעשו במסגרת מערכה צבאית שמטרתה חיסול חמאס. בירושלים מכחישים את הטענות לביצוע פשעי מלחמה.

החלטת הערעור מתייחסת לאחד ממספר הליכים משפטיים שמנהלת ישראל מול בית הדין בהאג. בשלב זה לא נקבע מועד להכרעה באתגרים משפטיים נוספים שהגישה ישראל, בהם ערעורים על עצם סמכותו של בית הדין לדון בעניינם של בכירי הדרג המדיני והביטחוני.