שנה אחרי שתועדה חנוכייה בבית שנהרס בלחימה, רבש״צ היישוב שלומי חתן הדליק נרות חנוכה בשתולה והעביר מסר של חוסן ושיקום

רבש"צ שתולה, שלומי חתן, הדליק נרות חנוכה ביישוב והעביר מסר לתושבים ולציבור הרחב, על רקע הפגיעות שספג היישוב במהלך הלחימה בצפון.

בדבריו התייחס חתן לתמונה שצולמה בשנה שעברה, ובה נראתה חנוכייה שלמה בתוך בית שנהרס מפגיעת נ"ט. לדבריו, השנה ההדלקה מתקיימת מתוך תחושת חוסן ושיקום. “שנה שעברה צולמה תמונה של חנוכייה שלמה בבית הרוס מפגיעת נ״ט. השנה אנו שמחים וגאים להגיד שאף אחד לא ישבור אותנו ואנו נבנה את שתולה בחזרה”, אמר.

עוד הוסיף כי עבורו הדלקת הנרות השנה נושאת משמעות מיוחדת, לאחר תקופה ממושכת של לחימה. “אני יותר מגאה להדליק את החנוכייה אחרי יותר משנתיים של מלחמה באויבים שלנו. זה המסר שאני רוצה להעביר לכל עם ישראל, שאף אחד לא יצליח לשבור אותנו”, ציין.

בסיום דבריו בירך את הציבור לרגל החג ואמר, “בברכת חג חנוכה שמח”.