מערכת הבריאות בישראל מתמודדת עם התפרצות חריגה ומדאיגה של מחלת הכלבת, המהווה סכנה ממשית לחיי אדם. על פי נתוני משרד הבריאות והחקלאות, תועדו השנה כ-100 אירועי כלבת בבעלי חיים – הנתון הגבוה ביותר ב-20 השנים האחרונות.
בעקבות ההתפרצות, מאות אזרחים נאלצו לקבל טיפול מונע לאחר שנחשפו לבעלי חיים נגועים, בהם תנים, שועלים, כלבים וחתולים. האירועים התרחשו במגוון אזורים נרחב, מהגולן והגליל ועד אזור השומרון.
מומחים ברפואת בריאות הציבור מזהירים בחריפות מפני חומרת המצב. פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, מדגיש כי מחלת הכלבת היא מחלה קטלנית: "ברגע שאדם נדבק בכלבת – זה מאה אחוזי תמותה. אין היום טיפול למחלה עצמה".
המשמעות היא שברגע שהווירוס מגיע למערכת העצבים, מדובר ב"גזר דין מוות". הטיפול היחיד הוא טיפול מונע מוקדם, שחייב להינתן תוך יממה מרגע החשיפה החשודה. "אם לא נטפל בזה עכשיו – יהיו אנשים שימותו מכלבת בישראל. אנחנו משחקים ברולטה," מזהיר פרופ' לוין.
לאור המצב החמור, מומחי בריאות הציבור קוראים לציבור לנקוט בזהירות מרבית:
-
להימנע מליטוף בעלי חיים משוטטים: יש להימנע לחלוטין מליטוף או אימוץ חתולי רחוב או כלבים משוטטים.
-
דיווח מיידי: אם נמצא בעל חיים משוטט או מת – יש לדווח מיידית לרשויות ולא להתעסק איתו.
-
בכל מקרה חשיפה: כל מי שננשך, נשרט או נחשף לליקוק של עור לא שלם מבעל חיים משוטט – חייב לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות להתייעצות וקבלת טיפול מונע.
מומחים קושרים את ההתפרצות הנוכחית גם להזנחה מערכתית של בריאות הציבור ושל הטיפול בחיות משוטטות ובחיסונים, ולצערם, ההשלכות עלולות להיות חמורות ביותר.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים