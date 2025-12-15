שירותי הדם של מגן דוד אדום מזהירים כי המלאי אינו מספק לפעילות סדירה של מערכת הבריאות, והמחסור עלול להוביל לדחיית ניתוחים ופגיעה בחולים ובפצועים. המחסור חמור במיוחד בדם מסוג O

שירותי הדם של מד"א פרסמו היום (שני) הודעה חריגה בחומרתה, שבה הם מתריעים על מחסור חמור וקיצוני במנות דם בבנקים של הארגון. על פי מד"א, מקררי הדם כמעט ריקים, ואין מלאי מספק להמשך פעילות סדירה של מערכת הבריאות בישראל.

בממוצע, נדרש מד"א להתרים כ-1,200 מתנדבים מדי יום כדי לשמר מלאי דם מינימלי חיוני. מנות הדם הללו משמשות עבור פצועי תאונות, ניתוחים, יולדות, חולים אונקולוגיים וחולים הזקוקים לעירויי דם שגרתיים. המנות מועברות מדי יום לכלל בתי החולים בארץ וכן לצה״ל.

הארגון מזהיר כי המצב הנוכחי חמור עד כדי כך שהוא עלול להביא לדחייה של ניתוחים מתוכננים ולפגוע באופן ממשי בטיפול הן בחולים אזרחים והן בחיילים שנפצעו.

המחסור קיים בכל סוגי הדם, כאשר הבעיה חמורה במיוחד במנות דם מסוג O (שהוא סוג דם אוניברסלי שניתן לתת כמעט לכל אדם).

דובר מד"א, זכי הלר, קורא לציבור הרחב להגיע ולתרום דם בדחיפות, כולל בימים הקרובים ולמרות מזג האוויר הגשום. "תרומת דם אחת יכולה להציל חיים. האחריות היא של כולנו", נמסר בהודעה.

איפה תורמים?

הציבור מתבקש לקבוע תור מראש ולעדכן את השאלון הרפואי באתר מד"א לפני ההגעה, כדי לייעל את התהליך.