לאחר פרסום התיעוד מהשבי, רייצ'ל גולדברג-פולין, אמו של הירש ז״ל, פרסמה פוסט לקראת חג החנוכה בו התייחסה לאופן שבו היא מדליקה את נרות החג וזאת ברקע הסרטון שבו נראה בנה מדליק נרות חנוכה בשבי חמאס.

רייצ'ל גולדברג-פולין, אמו של הירש גולדברג-פולין ז"ל, פרסמה היום (שלישי) פוסט ברשתות החברתיות לקראת חג החנוכה, בו התייחסה לבחירתה בדרך שבה היא תדליק את נרות החג בשנים הקרובות. דבריה מגיעים לאחר פרסום סרטון שבו בנה הירש מדליק נרות חנוכה בשבי החמאס

בפוסט כתבה גולדברג-פולין ":יש לי הרבה חנוכיות יפות, יקרות ובעלות ערך סנטימנטלי. אבל כך אדליק נרות, במשך כמה חנוכות שעוד נותרו לי בעולם הזה."

כזכור, יותר מוקדם השבוע פורסם תיעוד נדיר בו נראים ששת החטופים שנרצחו במנהרה על ידי מחבלי חמאס באוגוסט 2024, הירש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת ז"ל, בהדלקת נרות חנוכה בתוך המנהרה.