שר האוצר והביטחון לשעבר, יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, שיגר הערב הצהרה שמנחיתה מכת מוות על סיכוייו של השאמל להקים ממשלה אחרי הבחירות.
ליברמן הגיב לדבריו של גדי איזנקוט שרמז כי השמאל יכול להקים ממשלה גם עם 57-58 מנדטים, ובכך רמז כי גוש מתנגדי נתניהו מתכנן להקים ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות מבחוץ.
ליברמן אמר בראיון לעודד בן עמי בחדשות 12: "לא אלך לממשלה שנתמכת בהימנעות המפלגות הערביות", ובכך, כאמור, סתם את הגולל על האפשרות להקמת ממשלת שמאל-מרכז.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
לוחם
הרס לבנט הנוכל המטורף19:03 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלכס
יש אמירות שלפני הבחירות ויש מעשים שלאחר הבחירות,כך זה בפוליטיקה לפני הבחירות יש יותר חשיבות ללקט מנדטים ואחרי הבחירות החשוב ללקט כיסאות.18:59 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חמש מערכות בחירות בגלל איווט ליברמן
חמש מערכות בחירות בגלל איווט ליברמן19:04 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ZB
שיחתום כמו בנט19:27 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סמי
כרגיל עם ישראל התמים. שוב הוא מרדים אתכם כדי שתצביעו לו. ילך גם ילך עם הערבים. מוכן להתערב על כך.19:24 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חמש מערכות בחירות בגלל איווט ליברמן
חמש מערכות בחירות בגלל איווט ליברמן19:04 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוחם
הרס לבנט הנוכל המטורף19:03 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלכס
יש אמירות שלפני הבחירות ויש מעשים שלאחר הבחירות,כך זה בפוליטיקה לפני הבחירות יש יותר חשיבות ללקט מנדטים ואחרי הבחירות החשוב ללקט כיסאות.18:59 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר