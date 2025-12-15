ו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, שיגר הערב הצהרה שסותמת את הגולל את האפשרות של השמאל-מרכז להקים ממשלה אחרי הבחירות

שר האוצר והביטחון לשעבר, יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, שיגר הערב הצהרה שמנחיתה מכת מוות על סיכוייו של השאמל להקים ממשלה אחרי הבחירות.

ליברמן הגיב לדבריו של גדי איזנקוט שרמז כי השמאל יכול להקים ממשלה גם עם 57-58 מנדטים, ובכך רמז כי גוש מתנגדי נתניהו מתכנן להקים ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות מבחוץ.

ליברמן אמר בראיון לעודד בן עמי בחדשות 12: "לא אלך לממשלה שנתמכת בהימנעות המפלגות הערביות", ובכך, כאמור, סתם את הגולל על האפשרות להקמת ממשלת שמאל-מרכז.