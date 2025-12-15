האנטישמיות לא עוצרת לרגע, קונספירציה חדשה טוענת שהמוסד עומד מאחורי אירוע הירי באוסטרליה

יממה בלבד אחרי הטבח בחוף בונדי באוסטרליה, כנגד חגיגות הקהילה היהודית בעיר, בו נרצחו 15 יהודים, ביניהם גם לפחות ישראלי אחד, והאנטישמים לא עוצרים לרגע. במעמקי הפינות האנטישמיות של הרשתות החברתיות, טוענים כי המוסד זייף את אירוע הירי.

נראה כי לא משנה מה קורה, יש אנשים להם היהודים תמיד יהיו אשמים. אחרי שחמש עשרה בני אדם מהקהילה היהודית נטבחו באוסטרליה, ברשתות מאשימים את היהודים בטבח של עצמם.

גורמים בימין הקיצוני טוענים ברשתות החברתיות כי המוסד ולא אחר, אחראי לטבח באוסטרליה, כאשר שורה של גורמים, ביניהם גם מקורבים לבית הלבן דוחפים את התאוריה המופרכת.

באקלי קרלסון, אחיו של השדרן השמרני בעבר, והקונספירטור האנטי ישראלי בהווה, טאקר קרלסון גיחח על האירוע ותייג אותו כ-"זיוף ברור". כאשר הוא אף תוקף ברשת אזרחים שהיו ונפצעו במקום, ומאשים אותם בהיותם "חלק מהשקר".

עוד באותו נושא אחרי הטבח באוסטרליה: משרד ראש הממשלה באזהרה מיוחדת לישראלים

משפחת קרלסון נחשבת מקורבת לגורמים בבית הלבן, כאשר בנו של טאקר קרלסון, שגם הוא נקרא באקלי קרלסון עובד בצוותו של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס.

מעבר לכך, חשבונות אסלאמיים מנסים להפיץ שקרים כאשר פוסטים שטוענים כי היורה היה "חייל ישראלי שהשתגע במלחמה בעזה", בנוסף נעשה שימוש בתמונות AI ליצירת רושם כי האירוע מעולם לא התרחש באמת.