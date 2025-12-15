חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 15.12.2025 / 16:04

רכבת ישראל הודיעה היום כי בשל תקלה ברשת החשמל בתחנת אשקלון, יש עיכובים ברכבות באזור. בנוסף נוסעים מפונים לרכבת אחרת

רכבת ישראל הודיעה היום (שני) כי בשל תקלה ברשת החשמל בתחנת אשקלון, יש עיכובים ברכבות באזור. בנוסף נוסעים מפונים לרכבת אחרת. התקלה נגרמה בשל מזג האוויר. הודעת הרכב: "בשל תקלה ברשת החשמל הרכבתית בתחנת אשקלון, אשר נגרמה בשל תנאי מזג האויר, נרשמים עיכובים בתנועת הרכבות באיזור אשדוד, אשקלון ותחנות הנגב המערבי. בשל האירוע נוסעים עוברים מרכבת שעומדת בתחנת אשקלון לרכבת חלופית, לטובת המשך הנסיעה. צוותי הרכבת פועלים לתיקון התקלה והחזרת התנועה לסדרה. אנו מתנצלים על אי הנוחות". עוד באותו נושא בוקר שני ברציפות: שיבושים בתנועת הרכבות באזור המרכז 07:19 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

תגיות: אשקלון, רכבת ישראל, רשת חשמל