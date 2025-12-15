סוף שבוע ירושלמי מיוחד של "קולות מן ירושלים" בהובלת המנצח רפי ביטון ועיריית ירושלים התקיים בסופשבוע האחרון פרשת וישב. המופע שהופך לעוגן תרבות ירושלמי מעלה אל עיר הבירה אלפי משתתפים. ראש העיר משה ליאון: "האירוע הזה ממשיך את המסורת של ירושלים כמרכז תרבות יהודית ירושלמית"

האירוע, שנערך ביוזמת עיריית ירושלים, משך קהל רב מרחבי הארץ.

על פי נתוני עיריית ירושלים, בתי המלון באזור דיווחו על עלייה משמעותית בתפוסה בסוף השבוע, כאשר מאות חדרים הוזמנו על ידי מבקרים שהגיעו לשבת המיוחדת.

המיזם "קולות מן ירושלים" הופך בשנים האחרונות, בעידודו של ראש העיר ליאון, להיות מוסד ירושלמי שמהווה עוגן תרבותי ששואב אליו מבקרים מרחבי הארץ כולה בנוסף לתושבי העיר.

יריית הפתיחה התקיימה במופע ענק ומרגש בבנייני האומה בירושלים ביום חמישי בערב, שם השתתפו כ3000 אנשים ונשים מכל הארץ, ובמהלך השבת השתתפו בתפילות בבית הכנסת הגדול כ5000 איש.

ביטון הופיע עם מקהלת "קולות מן השמים ירושלים" המונה 40 ילדים מהעיר. התכנית כללה פיוטים ומגוון שירים ששילבו בין קודש לחול בעיבודים חדשים.

לדברי המארגנים, הכרטיסים להופעות אזלו מספר ימים לפני האירוע.

עיריית ירושלים מתכננת אירועים נוספים בשיתוף קולות מן ירושלים במהלך השנה הקרובה.

ראש העיר משה ליאון אמר: "האירוע הזה ממשיך את המסורת של ירושלים כמרכז תרבות יהודית. אני שמח להוביל את היוזמה התרבותית המיוחדת הזו יחד עם רפי ביטון. מדובר בהצלחה תרבותית, וגם כלכלית כאשר בתי המלון מלאים והעסקים במרכז העיר נהנים מהפעילות הערה."