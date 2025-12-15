חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 15.12.2025 / 14:51

חצי שנה אחרי שנרצח מול עיני משפחתו בזמן שחגג את יום הולדתו, נתפס חשוד נוסף ברצח המזעזע בטבריה של דניאל אסלן. החשוד נעצר בבאר שבע במעבדת סמים ששימשה כקו ייצור מרכזי להפצת סמים באזור. בתאריך 08/06/25 נרצח דניאל אסלן ז"ל, תושב כפר חיטים, בחצר בית בטבריה בזמן שחגג יום הולדת עם בני משפחתו. שלושה חודשים אח"כ הוגשו כתבי אישום נגד שלושה מעורבים ברצח. חשוד מרכזי נוסף, תושב טבריה בן 19 נמלט. עוד באותו נושא תיעוד מזעזע | המשטרה פענחה את רצח העובד הזר בתל אביב 09:40 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 ביום רביעי האחרון, במהלך פשיטה נגד כנופייה שחשודה במעורבות באירועי אלימות ופשיעה חמורים בבאר שבע, פשטו השוטרים על דירת מסתור בעיר. במהלך הפשיטה נעצרו שניים מהחברים הבכירים בכנופיה, תושבי באר שבע בשנות ה-30 לחייהם. בנוסף נחשפה בדירה מעבדת סמים ששימשה כקו ייצור מרכזי להפצת סמים באזור. יחד עם חברי הכנופיה, נמצא החשוד הנוסף ברצח דניאל אסלן ז"ל שיועבר בהמשך לטיפול היחידה המרכזית של מחוז צפון.

