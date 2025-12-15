גל זעזוע עולמי: מפורסמים כמו אשטון קוצ'ר, קלואי קרדשיאן ובילי אייליש מגנים את הפיגוע האנטישמי הקטלני בבונדי ביץ' בסידני, בו נרצחו 15 חוגגי חנוכה. מסרים של כאב, אחדות ומאבק בשנאה מול החושך

אתמול (ראשון) התרחש פיגוע ירי המוני אנטישמי בחוף בונדי בסידני, אוסטרליה, במהלך חגיגת אירוע קהילתי לכבוד נר ראשון של חנוכה. שני יורים, אב ובנו, פתחו באש על הקהל, הרגו לפחות 15 בני אדם (כולל ילד, רב וניצול שואה) ופצעו עשרות נוספים. הרשויות האוסטרליות הגדירו את האירוע כפיגוע טרור אנטישמי ממוקד. הפיגוע עורר גל של זעזוע והזדהות בעולם, כולל ממפורסמים בינלאומיים שמיהרו להביע תנחומים, גינוי והתחייבות למאבק בשנאה.

אשטון קוצ'ר: "רטוריקה אנטישמית אינה מופשטת – יש לה מחיר"

השחקן אשטון קוצ'ר, בעל 14 מיליון עוקבים ב-X (לשעבר טוויטר), פרסם פוסט נוקב שבו הדגיש את ההשלכות האמיתיות של אנטישמיות: "רטוריקה אנטישמית אינה מופשטת – יש לה מחיר, ואחיי ואחיותיי ממשיכים לשלם אותו. מי ייתן וההרס הזה יעורר איכשהו נס נסתר, שמעינינו עדיין לא זכו לראות".

Antisemitic rhetoric is not abstract—it carries a cost, and my brothers and sisters continue to pay it. May this devastation somehow spark a hidden miracle, one our eyes do not yet have the merit to see. 🕎 — ashton kutcher (@aplusk) December 14, 2025

קוצ'ר, הידוע בתמיכתו בקהילה היהודית, קרא להתעוררות מוסרית בעקבות הטרגדיה.

קלואי קרדשיאן: זעזוע עמוק והזדהות עם הקורבנות

הכוכבת קלואי קרדשיאן, עם למעלה מ-300 מיליון עוקבים באינסטגרם, שיתפה בסטורי תמונה של מגן דוד וכתבה: "כל כך מחריד". היא שיתפה פוסט נוסף, של כוכבת הילדים הבינלאומית מיס רייצ'ל, בו נכתב: "אני מזועזעת והרוסה מההתקפה האנטישמית על הקהילה היהודית שחגגה את הלילה הראשון של חנוכה בחוף בונדי בסידני. ליבי עם הקורבנות, יקיריהם והעם היהודי בכל מקום. עלינו להיות מאוחדים נגד אנטישמיות, אלימות, דה-הומניזציה וכל צורות השנאה."

גל גדות: "הלב שלי מרוסק"

השחקנית הבינלאומית גל גדות, בעלת 106 מיליון עוקבים באינסטגרם, פרסמה פוסט ארוך ומעורר השראה: "הלב שלי מרוסק. בעקבות מתקפת הטרור האנטישמית בבונדי ביץ', אוסטרליה, האבל עצום. חמש עשרה נשמות חפות מפשע – כולל ניצול שואה, רב וילד – נרצחו ללא טעם בזמן שחגגו את הלילה הראשון של חנוכה, חג האור".

גדות המשיכה ודיברה על מהות החג: "החושך הזה פגע במכוון ברגע קדוש של קהילה ותקווה. קל להרגיש מובסים. אבל הבה נהיה ברורים: כוחנו אינו בייאוש, אלא באור שאנו בוחרים בחירוף נפש ליצור בחלל הנורא הזה. עלינו לכבד את הקורבנות לא בשתיקה, אלא בדרישה לעולם שבו כל החיים בטוחים, ובבחירת אמפתיה ואחדות מעל הכל. שלחו אור אל החושך. בואו נוודא שאהבה היא הקול החזק ביותר. אדליק את נר חנוכה שלי הלילה לכבודם ולמען עולם של אור. רק אור."

בילי אייליש: קריאה לפעולה נגד אלימות נשק

הזמרת בילי אייליש, עם 124 מיליון עוקבים באינסטגרם, פרסמה בסטורי מסר שקישר את הפיגוע למגפת אלימות הנשק: "היום הוא יום השנה לטבח בבית הספר היסודי סנדי הוק, והתעוררנו לחדשות על ירי המוני באוסטרליה, באוניברסיטת בראון ובברוקלין. זה כל כך הרסני. ליבי יוצא לכל הקורבנות ויקיריהם. הרימו את קולכם, פעלו למען שינוי, והצביעו נגד כל מי שאינו מוכן לרפורמה במדיניות הנשק."

תגובות אלה מצטרפות לגל בינלאומי רחב יותר של גינוי, כולל ממנהיגי עולם ומפורסמים נוספים כמו רבל וילסון, מנדי מור ואופרה וינפרי.

הפיגוע, שהוא אחד הקטלניים בהיסטוריה האוסטרלית מאז טבח פורט ארתור ב-1996, הדגיש את הצורך במאבק משותף באנטישמיות ובאלימות. הקהילה היהודית בסידני, ובפרט בבונדי, ממשיכה להתאבל, אך מסרים של אור ואחדות – במיוחד בחנוכה – בולטים כתקווה מול החושך.