הערב זה קורה: הסדרה "נוטוק" מגיעה לסיומה בפרק מותח במיוחד. צפו בהצצה לפרק הסיום, וקראו על ההשפעה של הסדרה על אמונת הצופים בנושא גלגול נשמות ואהדה לעדה הדרוזית

הערב (שני) ישודר פרק הסיום של הסדרה "נוטוק" בקשת 12. הסדרה שהביאה למרכז הבמה הישראלית את העדה הדרוזית והאמונה בגלגול נשמות, תגיע הערב לסיום. בפרק האחרון, נעמה (אגם בוחבוט) ויותם (עוז זהבי) מגיעים לפריצת דרך בחקירה ונתפסים בשיא.

צפו בהצצה לפרק הסיום של "נוטוק":

הסדרה מגוללת את סיפורם של מיה ורמי, זוג צעיר מהעדה הדרוזית, ששגרת חייו מתערערת כאשר בנם הקטן מתחיל לחשוף פרטים מגלגול נשמות של חייו הקודמים. התופעה המיסטית גוררת את המשפחה למסע מטלטל בין הכחשה וטראומות מודחקות לבין חקירה אקטיבית, החושפת תיבת פנדורה של סודות אפלים וקשרים עוינים מעבר לגבול הסורי.

העלילה, המתרחשת בצל מתיחות ביטחונית, שוזרת יחד דרמה משפחתית ופרשייה ביטחונית סבוכה המערבת את השב"כ, כשהזיכרונות של הילד הופכים למפתח בפתרון תעלומת היעלמות מסוכנת.

בעקבות הסדרה: עלייה באמונה בגלגול נשמות

בעקבות שידור הסדרה נוטוק, ניכרת עליה באהדה למגזר הדרוזי בקרב צופי הסדרה, וגם עלייה גם במאמינים בגלגול נשמות.

מסקר שנערך בקרב מדגם מייצג של צופי הסדרה נוטוק נרשמה למעלה מ-70% עלייה בתחושת ההיכרות עם מנהגי ומאפייני העדה הדרוזית בישראל. כמו כן נרשמה עלייה של 8% באהדה כלפי העדה. הנתונים הם בהשוואה לסקר דומה שנערך לפני שידור הסדרה.

כמו כן נרשמה עלייה של 20% באמונה בתופעה של גלגול נשמות הנמצאת במרכזה של הסדרה. כידוע, האמונה בגלגול נשמות קיימת גם בקרב העדה ודרוזית, וגם ביהדות.