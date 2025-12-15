בית המשפט החליט היום (שני) לשחרר את האימאם מיפו שנעצר אתמול בחשד להסתה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף: "יש מי שבמערכת המשפט והפרקליטות המשמשים להם כחממה ותוקעים מקלות בגלגלים פעם אחר פעם בעבודת המשטרה".
ההודעה המלאה של בן גביר: "ההחלטה לשחרר אימאם שקרא בגלוי ל'דם ואש' נגד יהודים היא בושה וחרפה. בזמן שמשטרת ישראל פועלת במסירות, במקצועיות ובאומץ כדי לעצור מסיתים ולמנוע את ההסתה הבאה, יש מי שבמערכת המשפט והפרקליטות המשמשים להם כחממה ותוקעים מקלות בגלגלים פעם אחר פעם בעבודת המשטרה".
"שחרור של מסית כזה אינו רק כישלון מוסרי, אלא מסר מסוכן שמכשיר את הקריאה הבאה לאלימות, לפגיעה ביהודים ולהפרת הסדר הציבורי. מי שמשחרר מסיתים, נושא באחריות לתוצאות. המדיניות שלי למשטרת ישראל ברורה ותמשיך להיות כזאת: אפס סובלנות להסתה, מכל גורם ובכל זהות. אמשיך לגבות את משטרת ישראל, להיאבק בהסתה לטרור ולאלימות, ולדרוש שינוי עמוק במציאות שבה מסיתים יוצאים מבתי המשפט מחויכים, והשוטרים נשארים לבד במערכה".
צדק צדק
פניה נרגשת לאימאם שקרא בגלוי ל'דם ואש' נגד יהודים אנא ממך תתמקד רק באוכלוסיה של צפון תל אביב וסביבותיה ובעיקר אצל הפרבילגים ובעלי השררה . אלה ששולטים במדינה למרות שלא נבחרו כגון פרקליטות בתי המשפט ועוד ועוד בתודה מראש פשוטי העם !המשך 13:37 15.12.2025
בית המשפט החליט גם שעזתים יתקרבו לגדר באישור בית המשפט13:51 15.12.2025
