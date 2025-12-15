בית המשפט החליט לשחרר את האימאם מיפו שנעצר אתמול בחשד להסתה. בן גביר תקף: "מסר מסוכן שמכשיר את הקריאה הבאה לאלימות"

בית המשפט החליט היום (שני) לשחרר את האימאם מיפו שנעצר אתמול בחשד להסתה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף: "יש מי שבמערכת המשפט והפרקליטות המשמשים להם כחממה ותוקעים מקלות בגלגלים פעם אחר פעם בעבודת המשטרה".

ההודעה המלאה של בן גביר: "ההחלטה לשחרר אימאם שקרא בגלוי ל'דם ואש' נגד יהודים היא בושה וחרפה. בזמן שמשטרת ישראל פועלת במסירות, במקצועיות ובאומץ כדי לעצור מסיתים ולמנוע את ההסתה הבאה, יש מי שבמערכת המשפט והפרקליטות המשמשים להם כחממה ותוקעים מקלות בגלגלים פעם אחר פעם בעבודת המשטרה".

"שחרור של מסית כזה אינו רק כישלון מוסרי, אלא מסר מסוכן שמכשיר את הקריאה הבאה לאלימות, לפגיעה ביהודים ולהפרת הסדר הציבורי. מי שמשחרר מסיתים, נושא באחריות לתוצאות. המדיניות שלי למשטרת ישראל ברורה ותמשיך להיות כזאת: אפס סובלנות להסתה, מכל גורם ובכל זהות. אמשיך לגבות את משטרת ישראל, להיאבק בהסתה לטרור ולאלימות, ולדרוש שינוי עמוק במציאות שבה מסיתים יוצאים מבתי המשפט מחויכים, והשוטרים נשארים לבד במערכה".