תושב מזרח ירושלים נתפס סמוך למחלף מוצא כשהוא נוהג 110 קמ"ש מעל המותר בחוק. כתב אישום יוגש נגדו בבית המשפט לתעבורה ורישיון הנהיגה שלו נפסל

צעיר בן 24 ממזרח ירושלים נתפס סמוך למחלף מוצא על כביש 1, כשהוא נוסע במהירות חריגה של 200 קמ"ש. נזכיר כי המהירות המירבית באזור זה בכביש 1 היא 90 קמ"ש בלבד.

הצעיר נעצר במהלך פעילות מבצעית של אכיפת מהירות של המשטרה. הנהג נשלח למעצר בית של 5 ימים ומחר יוגש נגדו כתב אישום בשיפוט מהיר בבית המשפט לתעבורה בירושלים. רישיון הנהיגה שלו נפסל ל-30 ימים.

במשטרה זכירים כי נהיגה מעבר למהירות המותרת היא התנהגות פזיזה, חסרת אחריות ומסכנת חיים, אשר עלולה להוביל לאובדן שליטה, לתאונה קטלנית ולפגיעות קשות – לא רק ליושבי הרכב, אלא גם לכלל משתמשי הדרך.

משטרת ישראל רואה בחומרה רבה נהיגה במהירות מופרזת ופועלת בנחישות ובאפס סובלנות כלפי עברייני תנועה שמסכנים חיי אדם.