צעיר בן 24 ממזרח ירושלים נתפס סמוך למחלף מוצא על כביש 1, כשהוא נוסע במהירות חריגה של 200 קמ"ש. נזכיר כי המהירות המירבית באזור זה בכביש 1 היא 90 קמ"ש בלבד.
הצעיר נעצר במהלך פעילות מבצעית של אכיפת מהירות של המשטרה. הנהג נשלח למעצר בית של 5 ימים ומחר יוגש נגדו כתב אישום בשיפוט מהיר בבית המשפט לתעבורה בירושלים. רישיון הנהיגה שלו נפסל ל-30 ימים.
במשטרה זכירים כי נהיגה מעבר למהירות המותרת היא התנהגות פזיזה, חסרת אחריות ומסכנת חיים, אשר עלולה להוביל לאובדן שליטה, לתאונה קטלנית ולפגיעות קשות – לא רק ליושבי הרכב, אלא גם לכלל משתמשי הדרך.
משטרת ישראל רואה בחומרה רבה נהיגה במהירות מופרזת ופועלת בנחישות ובאפס סובלנות כלפי עברייני תנועה שמסכנים חיי אדם.
