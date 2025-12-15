גבר נפצע באורח קשה מירי בפרדס חנה, השוטרים עצרו את החשוד בירי קטין תושב העיר. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, החקירה נמשכת

אירוע חמור התרחש אמש (ראשון) בפרדס חנה. גבר שנפגע קשה מירי, השוטרים עצרו הבוקר את החשוד קטין תושב העיר. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת זכרון יעקב עצרו קטין בחשד לירי לעבר גבר שנפגע קשה בפרדס חנה אתמול בשעות הערב התקבל דיוח ממד"א אודות גבר בשנות ה-30 לחייו שנפגע באורח קשה מירי. עם קבלת הדיווח כוחות גדולים של תחנת זכרון יעקב ולוחמי יס"מ מנשה הגיעו לזירה ופתחו בחקירה"

"עם התקדמות החקירה הצליחו השוטרים לאתר את החשוד בירי, קטין תושב העיר. כאמור, הקטין נעצר לחקירה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. החקירה נמשכת".