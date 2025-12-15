צעיר בן 20 מירושלים סבל מתגובה אלרגית חריפה שסיכנה את חייו, אחרי שאכל סופגנייה שהתבררה כחלבית. צוותי איחוד הצלה הזריקו לו אדרנלין והצילו את חייו, והוא פונה בהמשך לבית החולים

נמנע אסון בחג: צוותי הרפואה של איחוד הצלה הצילו היום (שני) את חייו של צעיר בן 20 שסבל מהתקף אלרגיה שסיכנה את חייו בשכונת מחנה יהודה בירושלים. הצוותים הוזעקו למקום לאחר שהצעיר אכל סופגנייה – ופיתח תגובה אלרגית חריפה אחרי שהתברר שמדובר בסופגנייה חלבית.

ד"ר נתן אונגר, רופא איחוד הצלה, סיפר כי כשהגיע למקום "נמסר לנו כי הוא רגיש לחלב ופיתח תגובה אלרגית חריפה לאחר שאכל סופגנייה שהתבררה כחלבית. הענקתי לו סיוע רפואי ראשוני מציל חיים, תוך הזרקת כמות מדודה של אדרנלין ומתן סיוע בחמצן ותרופות".

בהמשך, לאחר שמצבו של הצעיר התייצב, הוא פונה להמשך קבלת טיפול ובדיקות בבית החולים.