מחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים חילצו פועל שנפל לבור בעומק 30 מטרים באתר בנייה בשכונת גבעת שאול. מפקד האירוע העיד כי היה מדובר בחילוץ מורכב בתוואי שטח מאתגר. צפו בתיעוד

חילוץ דרמטי בעיר הבירה: מחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים מתחנת מרחב "האומה" של מחוז ירושלים, חילצו היום (שני) פועל שנפל לבור בעומק 30 מטרים באתר בנייה בשכונת גבעת שאול.

​צוותי היל"מ (היחידה לחילוצים מיוחדים) של כבאות והצלה מחוז ירושלים, הוזעקו בשעות הצהריים לאתר הבנייה בפרויקט "מאפיית אנג'ל" בשכונת גבעת שאול, בעקבות דיווח על פועל שנפל לתוך בור באתר.

​המחלצים זיהו את הפועל בתוך האתר, בעומק של כ-30 מטרים, כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגפיים התחתונות. מפקד האירוע יחד עם צוות מד"א, ביצע הערכת מצב מהירה בשטח ובחן מספר דרכי פעולה לחילוץ, תוך התחשבות בתוואי השטח המורכב ובבטיחות הפצוע והמחלצים.

​לבסוף, הוחלט על בניית מערכת הרמה ייעודית מבוססת חבלים וחצובת "אריזונה" במשלף מלא. אחד מהמחלצים הורד אל הבור עם אלונקה ייעודית, חבר אל הפצוע שקובע לקרש גב וקיבל מפרמדיק מד"א תרופות להפחת כאב. לאחר חבירה, הפצוע הוכנס לתוך האלונקה ובאמצעות מערכת הרמה ייעודית של חבלים המשלבת אמצעים מיוחדים, הצוות ביצע הרמה מבוקרת ומקצועית עד להגעה בטוחה לקרקע. הפועל הועבר להמשך טיפול רפואי ע"י פרמדיקים של מד"א.

​מפקד האירוע, רב-רשף אריק אבולוף: "מדובר בחילוץ מורכב בתוואי שטח מאתגר, שחייב אותנו לקבל החלטות מהירות ומדויקות כדי להגיע אל הפצוע בעומק 30 מטרים. בזכות המיומנות הגבוהה של לוחמי האש ומחלצי היחידה, השימוש במערכות חילוץ מתקדמות והשת"פ המצויין עם צוותי מד"א, הצלחנו לייצב את הפועל ולחלץ אותו בבטחה. נחישותם ומקצועיותם של לוחמי האש ומחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים שפעלו היום בקור רוח, שוב הצליחו להציל חיי אדם".