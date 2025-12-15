לקראת ביקורו בכנסת של יו"ר פרלמנט פרגוואי ביקש יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מחברי האופוזיציה שיגיעו לכבד את הבכיר. אך האופוזיציה מתכננת להיעדר

חברי האופוזיציה מתכננים להיעדר מאולם המליאה בזמן ביקורו היום (שני) של יו"ר פרלמנט פרגוואי ראול לאטורה. מוקדם יותר ביקש יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מהם שיגיעו לכבד את הבכיר, אך על פי הפרסום של עמיאל ירחי כתב I24, חברי האופוזיציה לא יקיימו את הבקשה.

שר החוץ גדעון סער קרא לאופוזיציה: "קורא להמנע מפגיעה מיותרת בנשיא בית הנבחרים של פרגוואי. ראול לאטורה הוא מידידיה המובהקים של מדינת ישראל. רק לפני כשבוע העביר בבית הנבחרים את אימוץ הגדרת האנטישמיות של IHRA. פרגוואי היא מידידותיה הגדולות של ישראל בעולם שעמדה לצידה בעוצמה ובעקביות כל תקופת המלחמה".

מוקדם יותר אחרי שהשופטים סירבו לבטל את עדות נתניהו הבוקר יו"ר הפרלמנט של פרגוואי ראול לאטורה הגיע לבית המשפט לפגוש את ראש הממשלה.