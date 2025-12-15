חברי האופוזיציה מתכננים להיעדר מאולם המליאה בזמן ביקורו היום (שני) של יו"ר פרלמנט פרגוואי ראול לאטורה. מוקדם יותר ביקש יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מהם שיגיעו לכבד את הבכיר, אך על פי הפרסום של עמיאל ירחי כתב I24, חברי האופוזיציה לא יקיימו את הבקשה.

שר החוץ גדעון סער קרא לאופוזיציה: "קורא  להמנע מפגיעה מיותרת בנשיא בית הנבחרים של פרגוואי. ראול לאטורה הוא מידידיה המובהקים של מדינת ישראל. רק לפני כשבוע העביר בבית הנבחרים את אימוץ הגדרת האנטישמיות של IHRA. פרגוואי היא מידידותיה הגדולות של ישראל בעולם שעמדה לצידה בעוצמה ובעקביות כל תקופת המלחמה".

מוקדם יותר אחרי שהשופטים סירבו לבטל את עדות נתניהו הבוקר יו"ר הפרלמנט של פרגוואי ראול לאטורה הגיע לבית המשפט לפגוש את ראש הממשלה.

בעקבות הגעת לאטורה, השופטים נענו לבקשת ראש הממשלה והודיעו כי הוא יסיים כבר עכשיו את עדותו , שעה לפני המועד שנקבע השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה: "לאחר שנחשפנו לכל התמונה החלטנו לסיים את הדיון, אם היינו יודעים היינו מבטלים את הדיון להיום".

הבוקר פורסם כי ראש הממשלה נתניהו פנה לשופטים ונזף בהם כי היה אמור להיפגש עם יו"ר הפרלמנט של פרגוואי ראול לאוטרה מרטינז. נתניהו הסביר כי הפגישה המסודרת בוטלה בגלל שהעדות לא בוטלה, והבכיר המדיני ייאלץ להגיע לבית המשפט: "זה מביך שאי אפשר להפגש איתו כמו שצריך".