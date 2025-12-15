אותו שוטר הגיש תביעת דיבה נגד פעיל הימין אריאל דנינו. גורמים משפטיים ציינו כי תביעת דיבה יכולה להפוך לכלי חשיפה משמעותי, מאחר שההליך האזרחי מאפשר דרישת מסמכים, חקירה נגדית רחבה והבאת עדים. אם הדבר אכן יקרה, ייתכן כי הסיפור שנסגר לפני שנים ישוב לפתע אל מרכז הבמה – ויעורר מחדש את השאלות שלא קיבלו מענה.

נזכיר כי סנדק נהרג ב-21 בדצמבר 2020 בהתהפכות רכב סמוך ליישוב כוכב השחר שבבנימין. בלשי משטרה מימ״ר ש״י, שחשדו בחמישה צעירים מנוער הגבעות כי יידו אבנים לעבר פלסטינים, ביצעו מרדף אחרי מכונית שבה נסעו חמשת הצעירים. המרדף הסתיים בהתנגשות בין רכב הבילוש לרכב הנמלט, שנהג בו נער בן 16 ללא רישיון נהיגה.