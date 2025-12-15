חמש שנים לאחר סגירת פרשת אהוביה סנדק, התפתחות דרמטית בעלילה שעשויה לפתוח את כל הקליפ מחדש ולברר מי אשם במותו, כך דווח היום (שני) בישראל היום. על פי הדיווח, מי שהצית אותה מחדש הוא דווקא השוטר שהיה מעורב.
לדבריו, השוטר שתבע את פעילי הימין ״בחר שלא לשתוק יותר לעוולות הללו, וכפי שקורה במקרים רבים, הדרך להשבת כבודו היא באמצעות פניה לערכאות״.
עוד מסר עו״ד ג׳ורנו: ״מרשי ימשיך לבצע את תפקידו נאמנה, ואינו מתכוון לאפשר לאיש להכפיש אותו או לייחס לו מעשים שלא היו ולא נבראו. אנו סמוכים ובטוחים כי בית המשפט יבחן את הראיות ואת חומרת הפרסומים, ויעמיד גבול ברור לתופעת השיימינג כלפי עובדי ציבור, תופעה שהפכה למכת מדינה״.
