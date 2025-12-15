חמש שנים לאחר סגירת פרשת אהוביה סנדק, התפתחות דרמטית בעלילה שעשויה לפתוח את כל הקליפ מחדש ולברר מי אשם במותו, כך דווח היום (שני) בישראל היום. על פי הדיווח, מי שהצית אותה מחדש הוא דווקא השוטר שהיה מעורב.

אותו שוטר הגיש תביעת דיבה נגד פעיל הימין אריאל דנינו. גורמים משפטיים ציינו כי תביעת דיבה יכולה להפוך לכלי חשיפה משמעותי, מאחר שההליך האזרחי מאפשר דרישת מסמכים, חקירה נגדית רחבה והבאת עדים. אם הדבר אכן יקרה, ייתכן כי הסיפור שנסגר לפני שנים ישוב לפתע אל מרכז הבמה – ויעורר מחדש את השאלות שלא קיבלו מענה.
נזכיר כי סנדק נהרג ב-21 בדצמבר 2020 בהתהפכות רכב סמוך ליישוב כוכב השחר שבבנימין. בלשי משטרה מימ״ר ש״י, שחשדו בחמישה צעירים מנוער הגבעות כי יידו אבנים לעבר פלסטינים, ביצעו מרדף אחרי מכונית שבה נסעו חמשת הצעירים. המרדף הסתיים בהתנגשות בין רכב הבילוש לרכב הנמלט, שנהג בו נער בן 16 ללא רישיון נהיגה.
הפרשה עוררה סערה ציבורית עצומה, מאחר שנטען שלקח זמן לחקור את אותם שוטרים ובינתיים הם הספיקו לתאם גרסאות. כעת, הוצתה בהם תקווה שניתן יהיה לפתוח הכל מחדש.
בישראל היום הובאה תגובת עורך דינו של השוטר, עו"ד יוני ג'ורנו, שמסר: "התביעה שהוגשה לבית המשפט מתבססת על מסכת פרסומים פוגעניים, קשים ושקריים שהופצו כנגד מרשי ברשתות החברתיות. מדובר בלינץ' תקשורתי אמיתי, שנעשה ללא כל בדל של בסיס, תוך פגיעה אנושה בשמו הטוב של שוטר מסור אשר פועל יום יום למען ביטחון הציבור״.

לדבריו, השוטר שתבע את פעילי הימין ״בחר שלא לשתוק יותר לעוולות הללו, וכפי שקורה במקרים רבים, הדרך להשבת כבודו היא באמצעות פניה לערכאות״.

עוד מסר עו״ד ג׳ורנו: ״מרשי ימשיך לבצע את תפקידו נאמנה, ואינו מתכוון לאפשר לאיש להכפיש אותו או לייחס לו מעשים שלא היו ולא נבראו. אנו סמוכים ובטוחים כי בית המשפט יבחן את הראיות ואת חומרת הפרסומים, ויעמיד גבול ברור לתופעת השיימינג כלפי עובדי ציבור, תופעה שהפכה למכת מדינה״.