נר חרס מהתקופה החשמונאית וכלי כתיבה מימי בית שני שנמצאו סמוך לירושלים מספקים עדות מוחשית לרצף החיים היהודיים באזור בתקופת החשמונאים

במהלך עבודות ארכיאולוגיות שערכה יחידת קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי באתר החפירות "נבי סמואל", נחשף בחג החנוכה ממצא נדיר – נר חרס מהתקופה החשמונאית המשמש עדות חיה לקיומו ולרציפותו של היישוב היהודי באזור ירושלים לפני כ-2,000 שנה.

לצד הנר נחשף כלי כתיבה מתקופת בית שני וימי החשמונאים ששימש לכתיבה על לוחות שעווה. חשיפת הכלים משמשת עדות המצטרפת לשורת הממצאים שנחשפו בשנים האחרונות על ידי המנהל האזרחי, המעשירים את הידע ההיסטורי על נוכחותו של העם היהודי באזור בימי בית השני.

האתר הארכיאולוגי נבי סמואל מתנשא לגובה של כ־885 מטר מעל פני הים בצפון-מערב ירושלים, ונחשב לאחד האתרים ההיסטוריים החשובים באזור. מיקומו הגבוה והאסטרטגי העניק לו שליטה טבעית על דרכי הגישה לעיר הבירה, ובמקום נחשפו שכבות יישוב וממצאים מתקופות רבות: מן התקופה הישראלית והפרסית, דרך התקופה החשמונאית, ועד התקופות הצלבנית והעות’מאנית.

בין השרידים שהתגלו ניתן למצוא יסודות מבצר צלבני גדול, מבנה מסגד ובו ציון קבר שמואל הנביא, מכלול עשיר המשקף רצף ארוך של פעילות יישובית, פולחנית וצבאית המעמיד את האתר כאבן יסוד בחקר תולדות האזור.

חשיפת הנר וכלי הכתיבה החשמונאי בנבי סמואל מצטרפת לשורה של גילויים ארכיאולוגיים שנמצאו בשנים האחרונות במסגרת עבודות המחקר, התיעוד והשימור שמובילה יחידת קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי ברחבי יהודה ושומרון.

היחידה פועלת בשיטות חקירה מתקדמות ובתיעוד מדויק לחשיפת שכבות ההיסטוריה, לשימורן ולהנגשתן לציבור. כל ממצא המתגלה מוסיף פרטים חדשים להבנת העבר של האזור ומחזק את היכולת לשמר את ההיסטוריה המקומית לדורות הבאים.

קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, בנימין הר-אבן, מסר: "עם הדלקת נר ראשון של חג החנוכה, חג שמסמל את עמידתו של העם היהודי בארצו – אנו זוכים לחשיפה מרגשת הממחישה שוב את שורשיו העמוקים של העם שלנו בארץ ישראל. גילוי הממצאים מימי החשמונאים מחזק את הקשר ההיסטורי והתרבותי של העם היהודי לארצו, ומדגיש את חשיבותה של עבודת המחקר והחפירה שאנו מובילים לשימור מורשת זו. אנו נמשיך לפעול במסירות להעמקת המחקר ולשימור האתרים הארכיאולוגיים ביהודה ושומרון למען הדורות הבאים. חג חנוכה שמח".