כנס השפה העברית ה-19 יתקיים בפברואר 2026 בראשון לציון. תחת הכותרת "מבראשית לבינה", ידונו בהתפתחות העברית משורשיה ועד עידן הבינה המלאכותית, עם מחווה ליוסי בנאי, מושבים על תיאטרון ותקשורת, ומופע נעילה של עידן רייכל

עיריית ראשון לציון בשיתוף האקדמיה ללשון העברית תקיים את כנס השפה העברית ה-19 ב-9-11 בפברואר 2026 בהיכל התרבות מאיר ניצן. הכנס, היחיד מסוגו בישראל, יעסוק השנה בהתפתחות השפה העברית משורשיה הקדומים ועד עידן הבינה המלאכותית, תחת הכותרת "מבראשית לבינה".

הכנס יכלול מושבים מקצועיים, מופעי מוזיקה והפקות מקור, ויבחן את המשכיותה של העברית דרך תיאטרון, תקשורת, אמונה וטכנולוגיה. ראש העיר רז קינסטליך ציין כי העירייה רואה חשיבות בשימור השפה גם בעידן הדיגיטלי.

ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך: "עיריית ראשון לציון גאה להמשיך את המסורת ולקיים זו השנה ה-19 את כנס השפה העברית. כבירת השפה העברית, אנו מחויבים להמשיך לשמר ולטפח את העברית, ולהביא אותה אל לב השיח הישראלי גם בעידן הבינה המלאכותית. הכנס השנה מחבר בין מסורת ובין חדשנות, בין יצירה ובין חשיבה מעמיקה ומוכיח שוב כי העברית היא הרבה יותר משפה – היא לב התרבות והזהות הישראלית".

ערב פתיחה במחווה ליוסי בנאי

הכנס ייפתח ב-9 בפברואר בערב מחווה ליוסי בנאי לרגל 20 שנה לפטירתו. בהפקה "אהבה בת 20" ישתתפו אהוד בנאי, אורנה בנאי, איציק כהן, דאנה איבגי, דרור קרן, יעל פוליאקוב, מיקי קם, קובי פרג' וקרן פלס. הערב יכלול גם טקס הענקת פרס ראש העיר על שם מאיר אריאל ליצירתיות בשפה העברית, בסך 36 אלף ש"ח.

קודם לכן, בשעה 17:30, יתקיים מופע "שיר אחד" בהנחיית מאיה קוסובר וניר גורלי, יוצרי ההסכת, שידונו בסיפורים מאחורי שירים ישראליים קלאסיים ויקדישו קטע לבנאי.

מושבים בנושאי תיאטרון, תקשורת ואמונה

ביום השני, 10 בפברואר, יתקיימו שני מושבים: "העברית משחקת אותה" יעסוק בתרומת התיאטרון העברי לחיות השפה, בהשתתפות אלי ביז'אווי, בת חן סבג, יהושע סובול, ד"ר נטע דן וד"ר לאה גילולה. מושב "מילים מעצבות תודעה" יבחן את השפעת השפה על דעת הקהל, עם דורין אטיאס, ד"ר יובל דרור, ניסן שור וורד ליון-ירושלמי.

בערב אותו יום תתקיים ההגיונריה ה-19, הכנס השנתי של חובבי תשבצי ההיגיון.

ביום השלישי, 11 בפברואר, ידונו המשתתפים בשפת האמונה בשיח הישראלי במושב "תמיד אוהב אותי", ובמושב "לשון העתיד" ייבחנו יחסי העברית והבינה המלאכותית, בהשתתפות עידו קנר, ד"ר עפרי אילני, ד"ר רוביק רוזנטל, פרופ' רעות צרפתי, מורן רוזנבאום ונטלי זהר.

נעילה עם עידן רייכל

הכנס ייסגר במופע פסנתר אינטימי של עידן רייכל, שיבצע שירים מכל תקופות יצירתו.