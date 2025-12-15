למרות הביקורת נגדה בהכרעת הדין, הפרקליטות תגיש ערעור על החלטת בית המשפט בתל אביב להסיר את כל המגבלות שהוטלו על אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד, שנה אחרי הגשת כתב האישום בפרשת המסמכים המסווגים

3 ימים אחרי הכרעת בית המשפט בנושא, הפרקליטות תגיש היום (שני) ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב להסיר לחלוטין את המגבלות שהוטלו על אלי פלדשטיין והנגד ארי רוזנפלד, שנה אחרי הגשת כתב האישום נגדם בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים. כך דווח הבוקר באתר Ynet.

כאמור, ביום חמישי האחרון בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על על ביטול מלא של התנאים המגבילים שהוטלו על אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד, שני הנאשמים המרכזיים בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים מלשכת ראש הממשלה. עם זאת, נאסר עליהם לגשת למידע צבאי מכל סוג, והערבויות וצו איסור היציאה מהארץ נותרו בעינם.

