למרות הביקורת נגדה בהכרעת הדין, הפרקליטות תגיש ערעור על החלטת בית המשפט בתל אביב להסיר את כל המגבלות שהוטלו על אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד, שנה אחרי הגשת כתב האישום בפרשת המסמכים המסווגים
3 ימים אחרי הכרעת בית המשפט בנושא, הפרקליטות תגיש היום (שני) ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב להסיר לחלוטין את המגבלות שהוטלו על אלי פלדשטיין והנגד ארי רוזנפלד, שנה אחרי הגשת כתב האישום נגדם בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים. כך דווח הבוקר באתר Ynet.
כאמור, ביום חמישי האחרון בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על על ביטול מלא של התנאים המגבילים שהוטלו על אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד, שני הנאשמים המרכזיים בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים מלשכת ראש הממשלה. עם זאת, נאסר עליהם לגשת למידע צבאי מכל סוג, והערבויות וצו איסור היציאה מהארץ נותרו בעינם.
בהחלטת בית המשפט נקבע כי עניינו של רוזנפלד בסיטואציה חד פעמית, זאת מכיוון ש"חלפה שנה מבלי שהתיק התקדם, אלא להיפך", וכן כי "לא ניתן עוד לטעון למסוכנות המצדיקה תנאים מגבילים בעניינו". בית המשפט הוסיף כי ראיות חדשות יצריכו שינוי בכתב האישום.
"מאז מעצרם של המשיבים חלפו חודשים רבים, למעלה משנה, מבלי שחלה תזוזה בתיק העיקרי. למען הדיוק, לא רק שלא חלה התקדמות בהליך העיקרי, אלא שבמובנים מסויים, חלה אף רגרסיה בהליך" נכתב. "המורכבות הרבה שמלווה תיק זה איננה בגדר ‘גילוי חדש’ אלא שסימניה ניכרו עוד מתחילה הדרך – ומורכבות זו הלכה והתעצמה עם הזמן".
