קבוצת תיאטרון רות קנר מציגה מופע חדש בהשראת בתי המלאכה בקריית המלאכה בתל אביב, שחושף צדדים אותנטיים של הישראליות דרך תנועה, צלילים וסיפורים אישיים

מוסך לתיקון אופנועים, נגרייה לשיפוץ ריהוט עתיק, בית מלאכה משפחתי ומפעל שעבר כמה גלגולים – הם ההשראה למופע החדש של קבוצת התיאטרון רות קנר "לעבודה ולמלאכה!".

מוסך לתיקון קטנועים ואופנועים, נגרייה לשיפוץ ריהוט עתיק, בית מלאכה לייצור נעליים בהתאמה אישית, מפעל רקמה דיגיטלית, בית מלאכה לתכנון וייצור סריגים ומפעל לייצור מוצרים קטנים ביציקה – כולם נמצאים ברחובות קריית המלאכה בתל אביב, וביניהם שוטטו חברות קבוצת תיאטרון רות קנר, שם גם נמצא הסטודיו שלהן.

בהקשבה לסיפורים ולצלילים, בצפייה בתנועות ובמכונות, ובקשר האישי שנוצר עם בעלי המלאכה, הן גילו משהו חדש ואחר בפניה של העלילה המקומית ושל הישראליות.

חוויית המופע

המופע נפתח במסלול מסקרן שמתחיל בהתכנסות סביב מיצג קצר ב"תא תרבות", הסמוך לסטודיו הקבוצה, ומשם, דרך ציורי הקיר המפתיעים של שבילי קריית המלאכה, מגיע הקהל אל המופע המרכזי, בסטודיו עלילה מקומית, שגם הוא סוג של בית מלאכה לשפה ותנועה.

המוסיקאי אילן גרין מלווה את ההתרחשות הבימתית בנגינה חיה על שלדת אלומיניום של אופנוע, רעשנים, מקדחה, ופסנתר צעצוע.

על הקבוצה

נציין שהקבוצה מקיימת מאז 1998 תהליכי יצירה שבמרכזם נמצא המקום בו אנו חיים: צבעיו, צליליו, סיפוריו, ובני האדם המחפשים בו את קיומם, אושרם ועתידם.

קבוצת התיאטרון פיתחה עם השנים שפת תיאטרון ייחודית עשירה בתנועה, דימויים חזותיים, פעולות דיבור, והתייחסות מקורית לטבע הנוף ולטבע האדם, ואף זכתה להערכה רבה בארץ ובעולם וכן בפרסים רבים, ביניהם: פרס לנדאו, פרס משה שטרנפלד, פרס ההצגה הטובה ביותר בפסטיבל עכו, ועוד.