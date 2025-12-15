המשטרה הודיעה הבוקר הגשת הצהרת תובע נגד לא פחות מ-24 חשודים בין החשדות: תקפו אוהדים אחרים עם אלות מתכת, שרשראות ברזל, אגרופנים | צפו

המשטרה הודיעה הבוקר (יום ב') על סגירת מעגל בפרשת ההתפרעות בדרבי התל-אביבי, עם הגשת הצהרת תובע נגד לא פחות מ-24 חשודים, כולם מזוהים עם ארגון ה"אולטראס" של אוהדי הפועל ת"א.

החקירה, שזכתה לשם הקוד "אדום בוהק" ונוהלה על ידי היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז תל אביב, חושפת תמונה מטרידה של אלימות מאורגנת היטב. לטענת המשטרה לא מדובר היה בהתפרצות ספונטנית ביציע, אלא במבצע מתוכנן עם חלוקת תפקידים ברורה, שנועד להחדיר ולהפעיל אמצעי לחימה מסוכנים בלב האצטדיון.

במוקד החקירה עמדו אירועי ה-19 באוקטובר בבלומפילד – הדרבי שלא שוחק בסופו של דבר. על פי החשד, העצורים היו אחראים להשלכת רימוני עשן תקניים של צה"ל ואמצעי פירוטכניקה נוספים, שגרמו לפציעתם של שוטרים ואוהדים והובילו לביטול המשחק.

חוקרי הימ"ר ביצעו עבודת נמלים מודיעינית. באמצעות ניתוח דקדקני של תיעודים מתוך האצטדיון ומחוצה לו, הם הצליחו להרכיב את הפאזל: מי הבריח, מי חילק את ההוראות ומי זרק את הרימונים בפועל. התשתית הראייתית שנאספה קושרת את כל 24 החשודים לביצוע העבירות. אבל הסיפור לא נגמר בבלומפילד. ככל שהעמיקה החקירה, גילו במשטרה כי חלק גדול מהעצורים מעורבים באירוע אלימות חמור נוסף שהתרחש ב-8 במרץ בפארק פרס בחולון.

מהתיעוד עולה כי החשודים הגיעו למקום כשהם מצוידים כמו למלחמה: אלות מתכת, שרשראות ברזל, אגרופנים, גז מדמיע ורעלות פנים, ותקפו קבוצת אוהדים יריבה באלימות קשה.