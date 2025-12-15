אחמד קדרי איבאנה, בנו של שגריר איראני לשעבר, כינה את חנוכה "טקסים שטניים" של הבונים החופשיים. הדמות, המזהה עצמה כ"חוקר זכויות אדם", היא תומכת מובהקת של חמינאי ואיראן

העיתונאי והפרשן צבי יחזקאלי חשף כי אחמד קדרי איבאנה, בנו של שגריר איראן לשעבר באוסטרליה, פרסם פוסט אנטי־יהודי חריף ברשת X (טוויטר) שעה אחת בלבד לפני הפיגוע שהתרחש בסידני.

בפוסט, כינה איבאנה את חגיגות חנוכה היהודיות "מצע לקיום טקסים שטניים ומושחתים של הבונים החופשיים", וזאת כחלק מגל פרסומים אנטישמיים.

דמותו של אחמד קדרי איבאנה מעוררת שאלות: ברשתות החברתיות הוא הציג את עצמו כ"מורה" ו"חוקר" בתחום זכויות האדם הבין־לאומיות, ואף טען כי פרסם ספרים העוסקים בלוחמה פסיכולוגית בתקשורת ובחוגים האסלאמיים.

יחד עם זאת, איבאנה הוא תומך מובהק של ממשלת איראן והמנהיג העליון עלי חמינאי בתחום ההגנה. הוא פרסם שוב ושוב תכנים מטעם קבוצות שפועלות כשלוחות של הרפובליקה האסלאמית.

הקשר האיראני המובהק של אחמד קדרי איבאנה אינו מפתיע, בהתחשב ברקע המשפחתי. אביו, מוחמד חסן קדרי איבאנה, שימש בעבר כשגריר איראן באוסטרליה, והביע בשנים האחרונות תמיכה פומבית וברורה בחמאס וברפובליקה האסלאמית במאבקם נגד ישראל, הן בראיונות והן בהצהרות.