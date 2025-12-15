פריצת השנה של המוזיקה האמונית ממשיך במומנטום: אחרי שני מופעי סולד אאוט רצופים בהיכל מנורה ובזמן שהמופע השלישי כבר אזל מכלל הכרטיסים, בן צור משחרר מיני-אלבום חדש בשם "איש הפלא" עם שלושה שירים חדשים

הזמר והיוצר בן צור, שמסומן כאחד השמות הגדולים הבאים של המוזיקה הישראלית בכלל והמוזיקה האמונית בפרט, ממשיך לכבוש את המצעדים והבמות. הלהיטים שלו הפכו בשנה האחרונה להמנונים של ממש, והמיני-אלבום החדש מגיע בדיוק בתזמון מושלם – על גל ההצלחה הגדולה.

האזינו לאלבום החדש של בן צור – איש הפלא:

הצלחה מסחררת בהיכל מנורה

בן צור כבר הופיע פעמיים בהיכל מנורה באוקטובר האחרון – שני מופעים שכולם אזלו מכרטיסים. כעת הוא עומד להופיע שם בפעם השלישית, וגם למופע זה נמכרו כל הכרטיסים תוך ימים. הלהיטים "כל עכבה לטובה", "נשמות צמאות" והדואט עם יסמין מועלם "אצלנו זה ככה" ממשיכים לככב בראש המצעדים, מה שמעיד על הפופולריות העצומה שלו בקרב הקהל הישראלי.

מיני אלבום חדש: "איש הפלא"

המיני-אלבום (EP) החדש נושא את השם "איש הפלא" וכולל שלושה שירים:

"אמא שלך" – נכתב על ידי בן צור יחד עם נתנאל בן גיאת ויאיר אליצור, והופק על ידי אופיר כהן ושמעון יחיא.

"איש הפלא" – נכתב על ידי בן צור עם אבי אוחיון, והופק על ידי מתן דרור.

"מה היה מה יהיה" – מילים של בן צור, הפקה של גיא דאן.

השחרור מגיע בתקופה שבה שיריו תופסים מקום מרכזי בתרבות הישראלית העכשווית. בשנה האחרונה הפכו שירים כמו "אבא", הדואט עם אודיה "סיפורי צדיקים", הדואט עם אלייצור "טאטע תטהר", "תשליך", וכן השירים מאלבומו האחרון "הכל בסדר" – "הבת של המלך", "השם" ו"הכל בסדר" – להמנונים מושמעים בכל מקום.

ההצלחה של בן צור משקפת את החיבור העמוק של הקהל היום עם המוזיקה האמונית בארץ. זה כבר לא ז'אנר לדתיים ומתחזקים בלבד, זה כבר חלק מלא מהמיינסטרים הישראלי.