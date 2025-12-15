שמונה שב"חים נעצרו ברכב בכביש שש שיצא ממזרח ירושלים. הכביש נחסם לתנועה עד לסיום בדיקת חבלן, לשם הסרת חשד בטחוני

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז מרכז מתחנת טירה ושוטרי מתנ״א עצרו כעת בכביש 6 סמוך למחלף אייל לכיוון צפון, רכב ובו 8 שוהים בלתי חוקיים, הכביש נחסם לתנועה עד לסיום בדיקת חבלן, לשם הסרת חשד בטחוני. שוטרי תחנת טירה יחד עם ניידות מתנ״א עצרו במסגרת פעילות מבצעית בכביש 6, סמוך למחלף אייל לכיוון צפון, רכב שיצא מאזור מזרח ירושלים ובו 8 שוהים בלתי חוקיים. בתוך כך, הכביש נחסם לתנועה עד סיום בדיקת חבלן והחשודים יועברו להמשך חקירה בהתאם".