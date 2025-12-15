נתוני הרייטינג של יום שני מציגים תמונה של שליטה יציבה של קשת 12, אך גם ניצחונות נקודתיים והתחזקות עקבית של המתחרים. ערוץ 14 רשם הישג גדול כשהצליח סוף סוף לגבור על תכנית הריאליטי 'וורט' ברשת 13, שבמשך תקופה ארוכה דחקה את 'הפטריוטים' למקום השלישי.
ברצועת השעה 19:00, המהדורה המוקדמת בקשת 12 הובילה עם 8.1%. מאחוריה נרשם שוויון צמוד בין "שבע עם שלזינגר וברדוגו" בערוץ 14 ל"אזור בחירה" ברשת 13, שרשמו 4.8% כל אחת. כאן 11 עם "שבע עם ליאל ועקיבא" גרפה 2.3%.
במהדורה המרכזית של השעה 20:00, שמרה חדשות 12 על יציבות מרשימה עם 14%. חדשות 14 התבססה במקום השני עם 7.1%, ואילו חדשות 13 רשמה 4.7%. חדשות כאן 11 גרפה 3.2%.
שיא הערב נרשם בפריים טיים, שם הניצחון הגדול של קשת 12 (15.6% לראיון מיוחד) לא מנע דרמות במקומות הבאים. "הפטריוטים" בערוץ 14 הגיעה לנתון גבוה של 9.3%, והצליחה לעקוף את תוכנית הריאליטי "ווארט" ששודרה ברשת 13, ורשמה 8.7%.
במקביל, כאן 11 הצליחה להכניס לרשימה את סדרת הדגל שלה, "קופה ראשית", שרשמה נתון מכובד של 3.7% – נתון המעיד על כוחה הקבוע של הסדרה. לאחר הפריים טיים, התוכנית "הנוסף: פתחי ושי" בערוץ 14 שמרה על כוח עם 6.5%.
בסוף הערב, קשת 12 הובילה שוב עם "גיא פינס" שרשם 8%, ואחריה הגיע "הצינור" ברשת 13 עם 6.4%. "סטורי לילה" בערוץ 14 סגרה את הרשימה עם 3.8%, ואילו "חדשות הלילה" של כאן 11 רשמה 2.1%.
