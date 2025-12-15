ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב הבוקר (שני) לעדותו ונזף בשופטים שלא הסכימו לבטל את העדות היום: "ביקשנו את הבוקר הזה חופשי ולא בכדי. מגיע מהפרלמנט של פרגוואי ולא אוכל לראותו אלא אם יבוא לבית המשפט"
ראש הממשלה נתניהו פנה לשופטים ונזף בהם כי היה אמור להיפגש עם יו"ר הפרלמנט של פרגוואי ראול לאוטרה מרטינז. נתניהו הסביר כי הפגישה המסודרת בוטלה בגלל שהעדות לא בוטלה, והבכיר המדיני ייאלץ להגיע לבית המשפט: "זה מביך שאי אפשר להפגש איתו כמו שצריך".
בנוסף אמר רה"מ: כי יש לו גם פגישה חשובה מאד עם שגריר ארה"ב בטורקיה טום ברק, גם בעניין סוריה: "הפגישה ב 1230. אבל פגישות צריך להכין, לשבת עם הצוות. ולכן אצטרך לצאת מוקדם ממה שנקבע". נתניהו הוסיף: "אני לא מכיר שום מקרה של אדם שנדרש להופיע שלוש פעמים בשבוע, אולי יש עוד מקרה אחד. אז אם מדברים שאף אחד לא מעל החוק. יש אדם אחר, דוד ביטן שמופיע פעמיים בשבוע"
מה הוא מתבכיין אז אל תהיה ראש ממשלה בכיין09:53 15.12.2025
הרצחת וגם ירשת?
מה שמביך זה ההתעקשות שלו להישאר ראש ממשלה חרף האישומים החמורים, חרף המחדלים הרבים בתקופתו ובאחריותו. לא היתה לו בעיה לצעוק למנהיגים אחרים שעמדו במצבים פחות חמורים שישחררו את הכיסא...
מה שמביך זה ההתעקשות שלו להישאר ראש ממשלה חרף האישומים החמורים, חרף המחדלים הרבים בתקופתו ובאחריותו. לא היתה לו בעיה לצעוק למנהיגים אחרים שעמדו במצבים פחות חמורים שישחררו את הכיסא - אבל הוא רוצה "פטור". הרצחת וגם ירשת???המשך 10:12 15.12.2025
נתניהו . . כול יום כול שעה שאתה לא נמצא בכנסת נותנת תקווה לאזרחי ישראל .10:02 15.12.2025
