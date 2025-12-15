נתניהו נזף בשופטים שלא הסכימו לבטל את העדות : "מגיע יו"ר הפרלמנט של פרגוואי ולא אוכל לראותו אלא אם יבוא לכאן, זה מביך"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב הבוקר (שני) לעדותו ונזף בשופטים שלא הסכימו לבטל את העדות היום: "ביקשנו את הבוקר הזה חופשי ולא בכדי. מגיע מהפרלמנט של פרגוואי ולא אוכל לראותו אלא אם יבוא לבית המשפט"

ראש הממשלה נתניהו פנה לשופטים ונזף בהם כי היה אמור להיפגש עם יו"ר הפרלמנט של פרגוואי ראול לאוטרה מרטינז. נתניהו הסביר כי הפגישה המסודרת בוטלה בגלל שהעדות לא בוטלה, והבכיר המדיני ייאלץ להגיע לבית המשפט: "זה מביך שאי אפשר להפגש איתו כמו שצריך".

בנוסף אמר רה"מ: כי יש לו גם פגישה חשובה מאד עם שגריר ארה"ב בטורקיה טום ברק, גם בעניין סוריה: "הפגישה ב 1230. אבל פגישות צריך להכין, לשבת עם הצוות. ולכן אצטרך לצאת מוקדם ממה שנקבע". נתניהו הוסיף: "אני לא מכיר שום מקרה של אדם שנדרש להופיע שלוש פעמים בשבוע, אולי יש עוד מקרה אחד. אז אם מדברים שאף אחד לא מעל החוק. יש אדם אחר, דוד ביטן שמופיע פעמיים בשבוע"