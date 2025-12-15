על פי הדיווח ג'וזף עאון ונוואף סלאם נשיא וראש ממשלת לבנון, מתכננים לגרש את שגריר איראן בלבנון ולמנוע כניסה של פקידים איראנים לביירות

האם לבנון תגרש את הנוכחות האיראנית מתוכה? על פי הדיווח הבוקר (שני) באתר "אל אחבאר" המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, ג'וזף עאון ונוואף סלאם נשיא וראש ממשלת לבנון, מתכננים לגרש את שגריר איראן בלבנון ולמנוע כניסה של פקידים איראנים לביירות.

בנוסף חבר הפרלמנט ג'אית' יזבק, קרא לשר החוץ יוסף רג'י לגרש את שגריר איראן, לדחות את כתב האמנה של איראן של השגריר הבא ולמנוע מכל פקיד איראני לבקר בלבנון. משרד החוץ האיראני הודיע בתגובה ​​כי "הליכים הקשורים למינוי שגריר איראן החדש בלבנון נמצאים בעיצומם", והביע תקווה שהם "יתנהלו בצורה חלקה". משרד החוץ האיראני קרא גם ל"חברינו הלבנונים" "להתמקד בהבנה ובדיאלוג בין המרכיבים השונים של החברה הלבנונית".

