הלילה (ב') נערך מבצע מוצלח של משטרת ישראל לסיכול הברחת סחורה בשווי מיליוני שקלים, שהגיע לשיאו במרדף ימי לילי ודרמטי סמוך לחוף עכו.
בהתבסס על מידע מודיעיני, יחידת השיטור הימי של הזירה הצפונית הציבה מארב לכנופיית מבריחים. על פי החשד, החשודים, תושבי עכו בשנות ה-30 לחייהם, חברו בלב ים לאוניית סוחר שהגיעה מקפריסין, והעמיסו על סירתם המהירה כמות עצומה של 4,500 פאקטים של סיגריות, ששווים הכולל מוערך בכשני מיליון שקלים.
כאשר החשודים החלו בהפלגה מהירה לעבר חוף עכו, סירות השיטור הימי החלו במרדף. במהלך המרדף, ניסו החשודים להימלט. במהלך הבריחה, הם השליכו ארגזי סיגריות רבים לים, וניגחו את אחת מסירות המשטרה מספר פעמים במטרה לשבש את פעילות השוטרים.
בשלב מסויים, שני החשודים קפצו למים בניסיון נואש להימלט. השוטרים הצליחו לעצור אחד מהם, ואילו השני נפגע קשה (על פי גורמי רפואה). שוטר פאראמדיק העניק לו טיפול ראשוני בשטח, והוא פונה בהמשך לבית החולים על ידי מד"א.
כלל הסחורה שהושלכה למים אותרה, וסירת המבריחים נתפסה. בכוונת המשטרה לפעול לחילוט הסירה, ששימשה לביצוע העבירות הפליליות. החקירה נמשכת כעת בהובלת משטרת עכו ומכס חיפה.
משטרת ישראל מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות לסיכול עבריינות – בים, באוויר וביבשה – תוך ביצוע אכיפה פלילית וכלכלית חסרת פשרות.
