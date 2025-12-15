משטרת ישראל מפרסמת הבוקר (יום ב') הודעה לציבור, בהתאם להערכות השירות המטאורולוגי, לפיהן מערכת גשמים חזקה החלה לרדת ותימשך עד מחר (ג') בשעות הצהריים.
הגשמים צפויים לרדת מהצפון ועד מרכז הנגב, כאשר שיא מערכת הגשם צפוי להתרחש הלילה ועד מחר בשעות הבוקר המוקדמות.
על פי ההערכות, קיימים מוקדי סיכון גבוהים לשיטפונות והצפות:
-
חוף דרומי וצפון הנגב: צפי ממשי להצפות בערים וביישובים באזור אשדוד, אשקלון, עוטף עזה וצפון הנגב.
-
אזור ים המלח, הנגב המרכזי והערבה: צפויים שיטפונות חזקים בנחלים ובשטחים הפתוחים.
-
גוש דן והמרכז: צפויות עוצמות גשם חזקות במיוחד, עם צפי להצפות בכבישים וברחובות החל משעות הצהריים והערב של היום (ב').
משטרת ישראל הודיעה כי שוטרים מתוגברים ייפרסו באזורים הרלוונטיים, בדגש על כבישים וצירים ראשיים, במטרה לשמור על בטיחות משתמשי הדרך. המשטרה תעדכן באופן שוטף על חסימות כבישים ושיבושי תנועה.
המשטרה קוראת לציבור להימנע מנסיעות שאינן הכרחיות ומטיולים בנחלים ואזורי שיטפונות, ומדגישה: חציית כבישים מוצפים או ערוצי מים, בכל אמצעי תחבורה, אסורה ומסכנת חיים באופן ממשי.
כללי בטיחות והתנהלות נכונה:
-
הימנעות מסיכון: אין להתקרב לאזורים מסכני חיים או מוצפים.
-
בטיחות בנסיעה: לנהגים – יש להתאים את הנהיגה לתנאי הדרך, להדליק אורות ולשמור מרחק.
-
מעליות וחניונים: אין להיכנס למעליות או חניונים תת קרקעיים בזמן הצפה.
-
טיולים בשטח: יש לפנות לגורמים המוסמכים לפני יציאה לטיול לשם קבלת מידע חיוני ועדכני.
מידע אודות שינויים בהסדרי התנועה ניתן לקבל במוקד המידע הארצי של משטרת ישראל שמספרו 110. בכל אירוע חריג המצריך התערבות משטרתית מיידית, יש לפנות למוקד החירום 100.
