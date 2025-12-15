בעקבות תחזיות למזג אוויר סוער במיוחד, עיריית אשדוד הודיעה כי היא נכנסת היום, החל מהשעה 11:00 בבוקר, למצב כוננות 3 – רמת הכוננות הגבוהה ביותר של מטה החורף העירוני. כוננות 3 משמעה מעבר למצב חירום תפעולי מלא בכלל גורמי העירייה.
ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב לילית של מטה החורף. על פי ההערכות, היעדר רוחות משמעותיות עלול לגרום לכך שהעננות תישאר כמעט ללא תנועה מעל אזור העיר. מצב זה צפוי להביא לממטרים בעוצמות גבוהות שיימשכו לאורך זמן באותם אזורים, מה שמגביר משמעותית את הסיכון להצפות, עומסי ניקוז חריגים ושיבושי תנועה.
משמעות כוננות 3: חירום מלא בשטח
משמעותה של כוננות 3 היא גיוס מלא של כלל הגורמים העירוניים:
-
צוותים מתוגברים יתפרסו בשטח, בהם אגפי התפעול, ההנדסה, הביטחון והפיקוח.
-
חדר המצב העירוני ומוקד 106 יתוגבר על מנת לאפשר תגובה מיידית לכל אירוע.
-
מתבצעת בקרה שוטפת על תעלות ניקוז, כבישים ואזורים המוגדרים כרגישים במיוחד להצפות.
בעירייה מציינים כי רמת כוננות זו מופעלת רק באירועי גשם חריגים במיוחד, שהתאפיינו בכמויות משקעים גדולות בפרק זמן קצר. מטרת ההיערכות היא לאפשר תגובה מיידית לכל תקלה, החל מטיפול בתשתיות ועד חסימות כבישים.
עיריית אשדוד קוראת לציבור לנהוג במשנה זהירות, להימנע מנסיעה באזורים מוצפים ולהישמע להנחיות גורמי החירום. יש להודיע למוקד 106 על כל מפגע באופן מיידי.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים