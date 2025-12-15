הבמאי היהודי המצליח רוב ריינר ואשתו נמצאו הלילה ללא רוח חיים בביתם שבלוס אנג'לס. על פי דיווחים בכלי תקשורת אמריקניים החשוד ברצח הוא בנם

הבמאי היהודי רוב ריינר, בן 78, ואשתו מישל סינגר, 68, נמצאו הלילה (בין ראשון לשני) ללא רוח חיים בביתם בלוס אנג'לס. על פי דיווחים בכלי תקשורת אמריקניים החשוד ברצח הכפול הוא בנם, ניק.

ריינר נולד ב-1947 לאסטל וקרל ריינר, משפחה יהודית בברונקס, ניו יורק. אביו היה שחקן ובמאי שיצר את הסדרה המצליחה "המופע של דיק ואן דייק". הוא למד בבית הספר לתיאטרון, קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס.

ריינר התפרסם לראשונה כשגילם את דמותו של מייקל סטיביק ("meathead", שתורגם בעברית ל"ראש כרוב"), וגם בסדרה הקומית, "הכל נשאר במשפחה". בשנים האחרונות כיכב כשחקן בסדרה הקומית המצליחה "הבחורה החדשה", שגילם את אביה של ג'ס (זואי דשנל).