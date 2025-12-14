קבוצות מוסלמיות באוסטרליה פרסמו תגובה לטבח הקשה נגד יהודים במדינה, לא הזכירו את המילה יהודים ודרשו מהממשלה הגנה על האוכלוסייה המוסלמית בזמן זה

שורה של קבוצות המייצגות את הקהילה המוסלמית באוסטרליה פרסמו הודעות "גינוי" לפיגוע הטרור הרצחני כנגד הקהילה היהודית, בו נרצחו עד כה לפחות 12 בני אדם, ביניהם גם ישראלים.

הקבוצה "איחוד אימאמים של אוסטרליה" אשר מייצגת רבים מהגורמים המובילים ביותר בקהילה המוסלמית באוסטרליה יצאה בהודעת גינוי, יש שיאמרו, תמוהה במיוחד ביחס לפיגוע.

בהודעת גינו מנהיגי הדת את הפיגוע, והכירו "בנפגעים" לדבריהם, אך מעולם לא ציינו כי מדובר במתקפה על יהודים. הרבה מעבר לכך ב"גינוי" שפרסמו, הזהירו את חבריי הקהילה המוסלמית, להיזהר מפני עליה באיסלמופוביה וכתבו: "אנחנו מפצירים בחברי הקהילה לשמור על זהירות, ערנות ולתמוך אחד בשני בתקופה מאתגרת זו".

עוד באותו נושא נתניהו תוקף בזעם: הזהרתי את אוסטרליה, עודדו שנאת יהודים 16:43 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

בנוסף לכך. האיגוד האסלמי של עיר הבירה סידני פרסם הודעה בקשר לפיגוע שכלל לא הזכירה את הנפגעים והנרצחים, אלא רק הזהירה מפני "עליה אפשרית בסכנות לקהילה המוסלמית לאורך העתיד הנראה לעין" ואף קראה לממשלה לפעול להגנתם של המוסלמים.