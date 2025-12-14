הממשלה אישרה הטבה דרמטית בדמות הנחה של אלפי שקלים במעונות יום לילדי הורים צעירים המתגוררים ביישובי קו העימות. כל הפרטים

ממשלת ישראל אישרה היום (ראשון) את סבסוד מעונות היום בכל יישובי קו העימות בצפון, כך דיווח עיתונאי ynet, יאיר קראוס. על פי הדיווח, הסבסוד השנתי הממוצע לילד בצמודי הגדר יעמוד על כ-24,000 שקל בשנה. ביתר יישובי קו העימות מדובר בחיסכון שנתי ממוצע של מעל לכ- 19,000 שקל. ההטבה ניתנת עבור כל ילד, כך שמשפחה לדוגמה עם שני ילדים במעון, תהיה זכאית לסבסוד כפול.

את ההחלטה הוביל שר מנהלות הצפון והדרום, ח"כ זאב אלקין, והיא תהיה תקפה למשך חמש השנים הבאות. מטרתה העיקרית היא לספק מענה למשבר המתמשך באיזור, לנסות ולעצור את הנטישה של המשפחות הצעירות אשר קורסות תחת נטל יוקר המחיה והיעדר פרנסה באזור שנפגע קשות.

המשמעות של המהלך עבור ההורים היא הפחתה ניכרת בהוצאות החודשיות. עלות מעון לילד עומדת כיום על כ-3,800 שקלים לחודש, ואילו על פי המתווה המסתמן, היא תקטן לכ-1,139 שקלים בלבד.

למרות שהמנגנון המדויק עדיין לא נסגר סופית, הצפי הוא לדירוג הבא:

תושבי יישובים צמודי גדר (או במרחק של עד 5 קילומטרים מהגבול) יקבלו זכאות אוטומטית לדרגה 3.

תושבי יישובים המרוחקים עד 9 קילומטרים מהגבול יקבלו זכאות של דרגה 5, וישלמו לכל היותר 1,623 שקלים עבור ילד במעון.

מהלך זה נועד לשמש כרשת ביטחון כלכלית שתעודד משפחות צעירות להישאר באזור הצפון בתקופה המאתגרת.