חברת תנובה מודיעה על טעות ברישום תאריך "אחרון לשימוש" (תא"ל) באריזות של המוצר "Yolo עם שוקולד מריר". צרכנים שרכשו את המוצר יכולים לדרוש זיכוי מהחברה

חברת תנובה פרסמה הודעה לצרכנים, בה עדכנה על טעות דפוס נקודתית בסימון התאריך האחרון לשימוש של אחד ממוצריה. מדובר במוצר Yolo עם שוקולד מריר (ברקוד 7290014761063).

על פי הודעת החברה, המוצר סומן בטעות בתאריך לשימוש עד 17/12/26, במקום התאריך הנכון והתקין: 17/12/25.

תנובה מדגישה כי המוצרים תקינים לחלוטין ומותרים לשימוש עד לתאריך 17/12/25, וכי הטעות חלה רק במוצר זה ובתאריך המצויין.

החברה עדכנה את שירות המזון במשרד הבריאות והיא פועלת בהתאם להנחיותיו.

בחברה מדגישים כי צרכנים המחזיקים במוצר זה ובתאריך הייצור הרלוונטי, יכולים לפנות למוקד שירות הצרכנים של תנובה בטלפון 1-800-666244 או דרך אתר האינטרנט של החברה לקבלת מידע נוסף ושובר זיכוי.